Im Detail bleibt aber noch spätestens bis Ende 2018 abzuwarten, was sich die Münchner Ingenieure am Ende für ihre Cabrio-Preziose alles ausgedacht haben.

So wurde die Designsprache BMWs und die Sportlichkeit der M-GmbH behutsam kombiniert und und in eine neue Generation übersetzt.

BMW hat nicht nur das Tarnmuster gewechselt, sondern das im Falle des BMW M8 Cabrio (2019) auch gleich noch ein wenig reduziert. Anstelle der Vorserien-Scheinwerfer vorheriger Prototypen sind jetzt die LED-Scheinwerfer mit eckiger Tagfahrlicht-Signatur zu erkennen. Auch der große und schwarz lackierte Kühlergrill sowie die Außenspiegel gewinnen im fortgeschrittenen Teststadium an Profil. Zwischen den doppelspeichigen Felgen schimmern die blauen Bremssättel der neuen Bremsanlage hervor und aus den doppelflutigen Endrohren rechts und links bläst der V8 lautstark zur Attacke. Große Lufteinlässe vorne und ein Stoffdach komplettieren den Eindruck des M8 Cabrio, das sich preislich wohl auf Höhe des 7er einpendeln könnte. Und wie die ersten Testfahrten bei Nürnberg gezeigt haben, macht das BMW M8 Cabrio (2019) schon jetzt eine gute Figur auf der Straße, was nicht zuletzt an dem schlanken Erscheinungsbild des "Convertible" liegt. So wurde die Designsprache BMWs und die Sportlichkeit der M-GmbH behutsam kombiniert und und in eine neue Generation übersetzt. Mehr zum Thema: Begleitete Testfahrt im BMW M8

