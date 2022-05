Mit dem BMW M4 CSL (2022) bringen die Bayer:innen den aktuell stärksten und leichtesten Serien-M4 der Generation G82 an den Start. So speckt der CSL im Vergleich zum M4 Competition um ganze 100 Kilogramm ab und legt gleichzeitig um 40 PS an Leistung zu. Durch eine Erhöhung des Ladedrucks und eine angepasste Motorsteuerung leistet der 3,0-Liter-Reihensechszylinder satte 550 PS. Zusammen mit den zahlreichen gewichtsreduzierenden Maßnahmen wie der aus CFK gefertigten Motorhaube und Heckklappe ergibt sich ein Leistungsgewicht von 2,95 Kilogramm pro PS. Redakteurin Leslie Schraut stellt den leichten Bayern im Video vor. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

