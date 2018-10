Neue Fotos bestätigen, dass mit dem BMW M2 CS (2019) eine noch schärfere Version des aktuellen Competition-Modells in der Entwicklung ist. Wir erwarten ein Plus an Leistung und eine überarbeitete Aerodynamik!

Der BMW M2 CS (2019), von dem wir neue Fotos haben, dreht seine Testrunden auf der Nordschleife. Damit bestätigt sich, dass BMW mittlerweile eine Evolutions-Strategie für seine M-Modelle gefunden hat, die man schon vom M3 kennt und nun auch auf den kleineren M2 anwendet. Bedeutet: auf das Competition-Modell folgt eine Clubsport-Variante, kurz CS. Beim M3 erhöhte man dafür die Leistung um 10 PS und optimierte die Aerodynamik, unter anderem mit einer neuen Abrisskante am Heck. Der M2 bekommt ebenfalls, wie die Fotos nun bestätigen, neues Spoilerwerk an Front und Heck. BMW überzieht die neuen Anbauteile allerdings noch mit Tarnfolie in Wagenfarbe – vermutlich um das verwendete CFK zu verstecken. Bei genauem Hinsehen fällt zudem auf, dass der Farbton von Dach und Haube nicht zum eigentlichen Lack passt. Auch hier scheint BMW besonders leichte CFK-Komponenten zu verbauen. Hinter den schwarzen Felgen des BMW M2 CS (2019) blitzen goldfarbene Bremssättel hervor, die man so auch schon vom großen Bruder M3 CS kennt. Mehr zum Thema: Der BMW M3 CS

Neue Fotos vom BMW M2 CS (2019)