Mit der Enthüllung des BMW M3 CS (2018) verabschiedet BMW seine Performance-Limousine zu einem Grundpreis von 117.600 Euro in Rente – zumindet vorerst. Mit der auf 1200 Stück limitierten Auflage erhebt sich der M3 CS mit zehn PS mehr Motorleistung über den M3 mit Competition Paket und sichert sich den honorigen Titel "Stärkster Serien-M3 aller Zeiten". Die großen dreigeteilten Lufteinlässe an der Frontschürze und der Einlass in der Haube verraten es bereits: Im Bug ist ebenfalls die 460 PS starke Ausbaustufe des Biturbo-R6 S55 aus dem M4 eingepflanzt worden. Was so ein richtiger M3 CS sein will, der muss die enorme Leistung aber auch dementsprechend auf die Piste bringen. Dafür erfolgt die Kraftübertragung über das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe der M GmbH, das entweder automatisch die Gänge wählt, oder dem Fahrer das Schalten über Paddels am Lenkrad überlässt. Dabei sorgt das für den BMW M3 CS (2018) nochmals überarbeitete adaptive Aluminium-Fahrwerk für optimale Straßenlage, während Stabilitätskontrolle und Differenzial um die richtige Kraftverteilung kümmern.

