Bleibt der Antrieb mit dem 370 PS starken Reihensechszylinder unangetastet, zeichnet sich das Sondermodell durch die Saphirschwarz-Metallic-Lackierung in Verbindung mit den 19 Zoll großen und geschmiedeten Leichtmetallräder in Schwarz-Matt aus.

Außerdem ist das Connected Drive-System ab sofort serienmäßig an Bord, was auch den im Vergleich zum Vorgänger um etwa 2000 Euro gestiegenen Einstiegspreis erklärt.

Am deutlichsten fällt neben dem Diffusor am Heck das überarbeitete Design der neuen Voll-LED-Scheinwerfer auf.

Mit einem Preis von 59.500 Euro ist das BMW M2 Facelift (2017) zwar etwas teurer als der Vorgänger, bietet aber eine bessere Grundausstattung. Außerdem ergänzt das Sondermodell BMW M2 Edition Black Shadow das Modellprogramm.

Das BMW M2 Facelift (2017) steht zu Preisen ab 59.500 Euro bei den Händlern und ist streng genommen nur bei genauer Betrachtung zu erkennen. Denn wie schon bei den übrigen Kandidaten der 2er-Reihe geht BMW die intern als Life Cycle Impulse betitelte Modellpflege behutsam an. Am deutlichsten fällt neben dem Diffusor am Heck das überarbeitete Design der neuen Voll-LED-Scheinwerfer auf: Deren Optik ähnelt nun den Leuchtkörpern des 4er-Facelifts mit offenen und hexagonal geformten Umrandungen. Auch der obere Rand der Scheinwerfer ist markanter akzentuiert und ausgearbeitet. Der typische und stilprägende Doppel-Rundscheinwerfer bleibt also erhalten, tritt aber beim BMW M2 Facelift (2017) deutlich frischer und zeitgemäß auf. Zudem wurden die Nieren etwas nachgeschärft.

Preis: BMW M2 Facelift (2017) ab 59.500 Euro

Zum Facelift des BMW M2 wird außerdem der Innenraum wie bei 2er Coupé und Cabrio angepasst. Das Cockpit neigt sich jetzt etwas mehr dem Fahrer zu und neue Materialien ergänzen das bisherige Angebot. Außerdem ist das Connected Drive-System ab sofort serienmäßig an Bord, was auch den im Vergleich zum Vorgänger um etwa 2000 Euro gestiegenen Einstiegspreis erklärt. Abseits dieser kosmetischen Änderungen und der Anhebung der Serienausstattung des BMW M2 Facelifts (2017), ändert sich am modellgepflegten Performance-2er nichts. Motorentechnisch bleibt das 370-PS-Aggregat erhalten. Mit bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment (Overboost) beschleunigt das Dreiliter-Triebwerk mit sechs Zylindern weiterhin in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Auch das Fahrwerk wird für das Facelift nicht angerührt, da alle Performance-Upgrades seit geraumer Zeit nur noch in die Entwicklung des BMW M2 Competition fließen, der noch 2018 auf den Markt kommen soll.

Der M2 Edition Black Shadow ist nur in Schwarz erhältlich. © AUTO ZEITUNG

Sondermodell M2 Edition Black Shadow