Mit dem kommenden BMW 8er Gran Coupé will der Hersteller Sportlichkeit mit Eleganz verbinden, was vor allem der lange Radstand, die lange Motorhaube, das kurze Heck und die fließende Dachlinie untermauert.

Einen Ausblick auf das BMW 8er Gran Coupé (2019) gibt das BMW Concept M8 Gran Coupé, das eine neue Formensprache für den Viertürer präsentiert. Wir haben erste Informationen und technische Details!

Die dazugehörige Studie des kommenden BMW 8er Gran Coupé (2019) teasert an, worauf sich 8er-Kunden zukünftig einstellen dürfen. Das viertürige Coupé präsentiert sich in einer neuen Formensprache, die ausdrucksstark die Dynamik in den Vordergrund drängt. Dabei ist die Front breit und flach, die Karosserie wirkt insgesamt sehr muskulös und dennoch geben wenige, präzise Linien dem Körper eine Form. Außerdem erhält sie durch die breite Nierenkontur ein markantes Aussehen und untermalt den tiefen Schwerpunkt des Autos. Der goldene Nierenrahmen stellt dabei ein optisches Highlight dar, ebenso die Lichttechnik, die bereits aus dem Langstrecken-Rennwagen M8 GTE bekannt ist. Riesige Lufteinlässe aus CFK sorgen für den nötigen Durchzug. Mit dem kommenden BMW 8er Gran Coupé (2019) will der Hersteller Sportlichkeit mit Eleganz verbinden, was vor allem der lange Radstand, die lange Motorhaube, das kurze Heck und die fließende Dachlinie untermauert. Typisch für einen M-Performance-Coupé hat auch das Concept M8 Gran Coupé ein Dach aus CFK, das für einen niedrigen Schwerpunkt sorgt. Die aerodynamisch modifizierten Außenspiegel runden die Optik ab.

BMW 8er (2018) im Video:​

Erste Informationen zum BMW 8er Gran Coupé (2019)