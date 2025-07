BMW 7er/Porsche Panamera: Gebrauchtwagen

Im BMW erwartet einen ein fahrerorientiertes Cockpit, wertige Verarbeitung und gute Bedienbarkeit per Dreh-Drück-Steller.

Große Limousinen mit starken Dieselmotoren wie der BMW 7er und der Porsche Panamera zählen zu einer aussterbenden Art. Als Gebrauchtwagen sind sie verführerische Angebote.

BMW 740d xDrive für 43.700 €

Baujahr: 2017; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 92.000 km Positiv Sehr guter Fahrkomfort und viel Platz , fünf Sitze, einfache Bedienung, sparsam Negativ Kleinerer Laderaum und hohe Unterhaltskosten, nur sechs Zylinder, Mängel bei der HU

Porsche Panamera 4S Diesel für 65.300 €

Baujahr: 2017; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 79.000 km Positiv Sehr dynamisch und exzellent verarbeitet, variabler Laderaum, bärenstarker Achtzylinder-Diesel Negativ Hohe Preise und enorme Unterhaltskosten, komplizierte Bedienung, nur vier Sitze, Mängel bei der HU

Der BMW 750d xDrive und der Porsche Panamera 4S Diesel, hier im Gebrauchtwagen-Check, hatten es nicht leicht. In China wollten sie diese nicht, in Amerika nicht und auch die Scheichs hatten auch kein Interesse. Limousinen mit starken Turbodieseln hatten nur in Europa eine Fan-Gemeinde. Doch Abgasskandal, Zeitgeist und die starke staatliche Förderung für Plug-in-Hybride machen ihnen auch bei uns den Garaus. Dabei spricht nicht nur die hohe Effizienz für den leistungsstarken Selbstzünder, sondern auch das gewaltige Drehmoment für sie. Nehmen wir zum Beispiel den Panamera 4S Diesel, der nur drei Jahre lang bis 2018 angeboten wurde: ein V8-Biturbo mit 422 PS, ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmeter schon ab 1000 Touren. Spitze: 285 km/h. Dazu gesellen sich ein kerniger Motorsound und ein Normverbrauch von 6,7 Litern pro 100 Kilometer. Beim 7er hatte BMW schon 2017 dem Achtzylinder-Diesel abgeschworen. Stattdessen wurde beim 750d xDrive das bewährte Dreiliter-Triebwerk mit sechs Zylindern dank eines Vierfach-Turbo-Systems auf 400 PS und 760 Newtonmeter gebracht. Mit einem Normverbrauch von 5,7 Liter Diesel auf 100 Kilometer versprecht der Bayer sogar einen Konsum auf Kleinwagen-Niveau. Und die Realität? Im Test mit Volllastanteil kam der 7er auf acht Liter, der V8-Panamera erreichte 8,5 Liter. Mit dem optionalen 90-Liter-Tank entspricht das beim Porsche Panamera einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern. Die maximal 78 Liter im BMW 7er reichen für 975 Kilometer.

BMW 7er & Porsche Panamera als Gebrauchtwagen kaufen

Und hier schlägt die Stunde der Gebrauchtwagen BMW 750d xDrive und der Porsche Panamera 4S Diesel, denn Fahrzeuge mit großem Tank und hoher Reichweite möchten Autofahrer:innen auch heutzutage noch kaufen. Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) ermittelt für einen vier Jahre alten BMW 750d xDrive einen durchschnittlichen Marktpreis von 43.700 Euro. Das entspricht einem Wertverlust von knapp 60 Prozent. Der als Neuwagen 2017 rund 8000 Euro teurere Panamera kostet beim Gebrauchtwagenhändler rund 20.000 Euro mehr, dabei ist das Angebot auch deutlich kleiner. Für viele im Internet angebotene gebrauchte 7er und Panamera werden höhere Preise gefordert. Das liegt zum einen an den vielen sehr teuren Ausstattungsoptionen (u.a. Allradlenkung), die beim Kauf beliebt waren. Zum anderen ist der geforderte in der Regel nicht der gezahlte Preis – Verhandlungsgeschick ist auch hier von Vorteil. Welchen Diesel-Liner also nehmen, BMW 7er oder Porsche Panamera?

Porsche Panamera ist sportlicher als BMW 7er

Beide Gebrauchtwagen bieten viel Platz. Der Porsche Panamera hat nur zwei Einzelsitze im Fond, vorn eine wuchtige Mittelkonsole mit vielen Sensor-Tastflächen. Der BMW 7er ist ein echter Fünfsitzer, sein Bedienkonzept per Dreh-Drück-Schalter ist heute noch die Wucht. Der Panamera glänzt dafür mit einem großen, variablen Laderaum unter der Heckklappe, er ist noch besser verarbeitet und insgesamt deutlich sportlicher unterwegs. Wer hingegen Wert auf luxuriösen Federungskomfort legt, ist mit dem Münchener besser bedient. Doch Vorsicht: Unterhalt und Reparaturen beider Limousinen gehen ins Geld. Das liegt auch daran, dass sie nicht wirklich mängelfrei sind. Bei den Hauptuntersuchungen der GTÜ gibt es zudem bei jungen Gebrauchtwagen-Exemplaren Probleme mit diversen Fahrwerksteilen – beim BMW 7er zusätzlich mit ölfeuchten Motoren, beim Porsche Panamera mit der Lenkung.

Technische Daten BMW 750d xDrive & Porsche Panamera 4S Diesel

AUTO ZEITUNG 06/2021 BMW 750d xDrive Porsche Panamera 4S Diesel Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. R6/4; Quad-Turbodiesel V8/4; Bi-Turbodiesel Hubraum 2993 cm³ 3956 cm³ Leistung 400 PS (294 kW) 422 PS (310 kW) Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik; Allrad 8-Gang, Doppelkupplung; Allrad Messwerte Leergewicht 1940 kg 2050 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 4,6 s 4,5 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h 285 km/h Verbrauch auf 100 km (Werk) 5,7 l D 6,7 l D CO2-Ausstoß (Werk) 149 g/km 176 g/km Preise Neupreis 2017 108.300 Euro 116.954 Euro