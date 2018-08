... Fahrer, noch den Kameramann großartig zu beunruhigen. Im Gegenteil, sie witzeln noch: "it's on fire again" – "Er fing schon wieder Feuer." Das Video zeigt, wie die ...

BMW-Tuner sind offenbar ein besonderer Schlag! Der Fahrer dieses Turbo-getunten 320i Cabrio reizt es richtig aus, bis es bei 193 km/h Feuer fängt. Wirklich zu stören scheint es aber nicht – im Gegenteil: Gelächter ist das Resultat.

Die Reihensechszylinder von BMW sind ein steter Quell der Freude. Drehfreude, Sound und Leistung. Doch mit einem Turbo geht ein Bimmer erst so richtig ab, wie dieses BMW 320i Cabrio beweist. Sein Fahrer hat dem Zweiliter-Motor ein deftiges Turbotuning verpasst, dass es nur so zischt und pfeift. Mit einem unheimlichen Zug sprintet der BMW auf dem US-amerikanischen Highway innerhalb weniger Sekunden auf Tacho 120 mph, also rund 193 km/h. Und das Leistungskontingent scheint noch lange nicht am Ende, doch bricht plötzlich im BMW-Motorraum Feuer aus. "Dampf" erhält in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung, spuckt der Reihensechszylinder des BMW 320i Cabrio eine Menge dunklen Qualm aus und vernebelt die ganze Straße. Was stutzig macht: Das Feuer scheint weder den Fahrer, noch den Kameramann großartig zu beunruhigen. Im Gegenteil, sie witzeln noch: "it's on fire again" – "Er fing schon wieder Feuer."

Brennender BMW E30 im Video:

Feuer-fangender E30 scheint hier normal zu sein