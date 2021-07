Designer und Youtuber "TheSketchMonkey" ist für seine schonungslose, aber fundierte Designkritik bekannt: So negativ er über den 4er urteilte, so gut findet er aber die Arbeit beim BMW 2er (G42). Grundsätzlich erkenne er hier einen gelungenen Ansatz für künftige BMW-Designs, das neue Ideen und Experimente mit der Weiterentwicklung von traditionellen BMW-Werten – man denke hier an die BMW-Nieren und den Hofmeisterknick – vereine. Dennoch sieht Marouane Bembli, so der bürgerliche Name des Youtubers, auch noch Verbesserungspotenzial beim 2er-Design. Was ihn im Detail stört und was er verbessern würde, zeigt und erklärt er im Video unten (Englisch). Oben zeigen wir den BMW 2er (G42) im Herstellervideo. Mehr zum Thema: Der BMW 2er im Fahrbericht

BMW 2er (G42)-Redesign im "TheSketchMonkey"-Video: