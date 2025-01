Motorradhandschuhe für jeden Bedarf

Beim Motorradfahren ist es wichtig, Sicherheitsbekleidung zu tragen. Dazu zählen auch Handschuhe. Zudem lassen sich mit hochwertigen Motorradhandschuhen auch kalte Tage auf zwei Rädern viel angenehmer gestalten. Aber auch für die wärmeren Jahreszeiten stellen wir Bestseller vor!

Was muss ein Motorradhandschuh können?

Eine gute Belüftung ist bei Handschuhen das A und O. Gleichzeitig sollten sie genügend Schutz bieten, was beispielsweise durch Verstärkungen an den Knöcheln erreicht werden kann. Eine gute Passform und Anti-Rutsch-Beschichtungen sind wichtig, um ein Verrutschen am Lenker zu vermeiden. Weitere Funktionen wie Touchscreen-Bedienbarkeit oder wetterbeständiges Gore-Tex-Material können wahlweise vorhanden sein, sind aber kein Muss. Für den Winter besonders empfehlenswert sind Motorradhandschuhe, die aus festen und widerstandsfähigen Materialien gefertigt sind, um den Windchill-Effekt und die Belastungen durch den Fahrtwind zu minimieren. Eine hochwertige Fütterung sorgt dabei für Wärmeisolierung.

Welche Motorradhandschuhe gibt es?

Lederhandschuhe

Vorteile: Langlebig und robust, bieten exzellenten Schutz gegen Abrieb und sind oft mit Verstärkungen an kritischen Stellen wie den Knöcheln ausgestattet.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, besonders beliebt bei Biker:innen, die Wert auf Haltbarkeit und Schutz legen.

Textilhandschuhe

Vorteile: Leicht und oft besser belüftet als Lederhandschuhe, bieten sie Komfort bei höheren Temperaturen.

Einsatzbereich: Ideal für den Sommer oder mildere Klimazonen, bei denen Atmungsaktivität im Vordergrund steht.

Kurzfinger-Handschuhe

Vorteile: Maximale Bewegungsfreiheit und Belüftung.

Einsatzbereich: Geeignet für kurze Strecken oder Stadtverkehr bei warmem Wetter.

Rennhandschuhe

Vorteile: Hochspezialisiert mit maximaler Abriebfestigkeit, oft mit zusätzlichen Schutzfunktionen wie Knöchelprotektoren und Verstärkungen ausgestattet.

Einsatzbereich: Für sportliches Fahren und Rennstreckeneinsätze, wo hohe Sicherheitsstandards erforderlich sind.

Tourenhandschuhe

Vorteile: Komfortabel für lange Fahrten, oft mit zusätzlichen Dämpfungselementen und Wetterfestigkeit ausgestattet.

​Einsatzbereich: Ideal für Langstreckenfahrer, die eine Mischung aus Komfort und Schutz suchen.

Cruiserhandschuhe

Vorteile: Stilvolles Design, oft aus Leder gefertigt, mit einem klassischen Look, der gut zu Cruiser-Motorrädern passt.

Einsatzbereich: Für Liebhaber von Retro-Designs und Cruiser-Bikes.

Mögliche zusätzliche Funktionen

Motorradhandschuhe können zudem unterschiedliche Zusatzfunktionne haben. Hier liegt es in der Hand der Motorradfahrer:innen, abzuwägen, welche Eigenschaften sie für relevant erachten.

Touchscreen-Fähigkeit: Ermöglicht die Bedienung von Smartphones und GPS-Geräten ohne das Ausziehen der Handschuhe.

Wetterbeständigkeit: Materialien wie Gore-Tex bieten Schutz gegen Regen und Wind, wichtig für alle Wetterfahrer.

Wärmeisolierung: Besonders wichtig für Winterhandschuhe, um die Hände warmzuhalten.

So die Hände beim Motorradfahren schützen: Die besten Motorradhandschuhe im Vergleich

In unserem Vergleich finden sich viele unterschiedliche Marken und Typen, von Sommer- über Motocross- bishin zu Winterhandschuhen. Hier kommt eine Auswahl beliebter Modelle:

Unisex Motorradhandschuhe schwarz

Die Dainese MIG Unisex-Handschuhe sind die idealen Begleiter für jede Fahrt mit dem Motorrad. Das leichte und atmungsaktive Mesh-Material soll für eine optimale Belüftung sorgen. Die Hände sollen so selbst bei hohen Temperaturen kühl und trocken bleiben. Die Verstärkungen an den Knöcheln und Handflächen bieten laut Hersteller zusätzlichen Schutz. Die ergonomische Form soll sich perfekt an die Trägerhand anpassen.

​

Sportliche Motorradhandschuhe von Alpinestars

Die Alpinestars Copper-Motorradhanschuhe sollen dank Extra-Verstärkung ein besonders hohes Maß an Komfort und Schutz bieten. Aus laut Hersteller hochwertigem Material gefertigt, sollen sie eine hohe Atmungsaktivität gewähren und sich mit ihrem ergonomischen Design an jede Hand anpassen. Die Auswahl der Größen reicht von S bis 3XL in unterschiedlichen Designs und Farben.

​

Kemimoto Winter-Motorradhandschuhe

Die Winter-Motorradhandschuhe von Kemimoto sollen dank Hartplastik-Panzerung die Hände vor Stößen und Abschürfungen schützen. Das wasserabweisende Material und die Fütterung halten die Hände laut Hersteller gleichzeitig warm und trocken. Die Touchscreen-tauglichen Finger der Handschuhe ermöglichen die Bedienung von Geräten wie Smartphones oder -watches. Die rutschfeste, abriebfeste Innenhand soll für einen sicheren Griff sorgen.

​

Iron Jia's Winter-Motorradhandschuhe

Warme Finger beim Motorradfahren versprechen die Motorradhandschuhe von Iron Jia's. Sie bestehen aus 3M-Baumwolle, Long-Fleece-Futter sowie einer wasserdichten Innenschicht. Ein Visierwischer am Zeigefinger soll zudem auch bei nassen Verhältnissen für klare Sicht sorgen. Dank der Touchscreen-fähigen Fingerspitzen ist die Bedienung von Geräten möglich. Reflektierende Elemente, Knöchelschalen und rutschfestes Silikongel sollen dagegen die Sicherheit erhöhen.

​

Borleni beheizbare Motorradhandschuhe

Besonders langanhaltende Wärme soll es mit den Winterhandschuhen von Borleni geben. Die Heizhandschuhe sind mit einer 3000mAh-Batterie ausgestattet, mit der schnelles Aufheizen in nur drei Sekunden möglich sein soll. Zudem gibt es vier wählbare Temperaturstufen. Kohlenstoffnanorohr-Heizelemente sollen für eine effiziente Wärmeverteilung sorgen. Dank winddichtem Design und 3M-Thinsulate-Futter versprechen die Handschuhe zusätzlichen Komfort. Zum Aufladen wird ein USB-C-Ladekabel genutzt.

​

Motocross und Downhill Herren-Motorradhandschuhe

Perfekt für alle, die abseits der Straße Bestzeiten jagen, sind die O'Neal E031 Motorradhandschuhe. Egal ob man mit dem Motocross-Bike fährt oder eine Downhill-Strecke mit dem Mountainbike hinabfegt. Die genaue Passform mit 4-Wege-Strech-Lycrapaneelen soll dabei viel Komfort und Flexibilität bieten. Sie sind in sechs verschiedenen Farbdesigns erhältlich.

​

Allwetter-Handschuhe fürs Motorrad

Wer den Motorrad-Fahrspaß unabhängig vom Wetter genießen möchte, ist mit den Score 4.0-Handschuhen von Held gut beraten. Rezensionen loben besonders die Gore-Tex-Membran, die dauerhaft wasser- und winddicht ist, dabei aber atmungsaktiv bleiben soll. Sicherheit ist bei diesem Modell nach EN12594:2015-Norm zertifiziert. Zusätzlich soll ein spezieller Ledereinsatz am Zeigefinger ein optimales Bedienen auf dem Smartphone-Display ermöglichen. Perfekte Passform gibt es dank Stretch-Material und Klettverschluss am Handgelenk.

​

Wie findet man passende Motorradhandschuhe?

Zunächst einmal sollten der Anwendungsbereich und die persönlichen Designvorlieben geklärt werden. Um beim Onlinekauf die passende Größe zu finden, sollte man die Hand an der breitesten Stelle ohne den Daumen ausmessen. Ein Blick in die Größentabelle der Hersteller führt zum passenden Produkt. Zusätzlich sollte auf eine möglichst flexible Einstellbarkeit des Handschuhs geachtet werden.