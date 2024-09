Beheizbarer Sicherheitsgurt von ZF: E-Auto

Auf der CES 2023 in Las Vegas hat der Technikkonzern ZF einen beheizbaren Sicherheitsgurt vorgestellt. Mit ihm soll die Klimaanlage noch seltener gebraucht und somit die Reichweite des E-Autos erhöht werden.



Wenn es selbst bei winterlichen Temperaturen im E-Auto warm sein soll, muss schnell die Reichweite daran glauben. Denn im Elektroauto funktioniert auch die Innenraumklimatisierung samt Heizung über Strom, der sich aus der Batterie speist. Beheizbare Sicherheitsgurte von ZF könnten dabei die Lösung sein. Der Sicherheitsgurt erfüllt nämlich nicht nur seine eigentliche Funktion, sondern hat zusätzlich einen praktischen Nutzwert. Das Zauberwort ist in dem Fall "Kontaktwärme". In die textile Gurtstruktur sind nämlich Heizleiter eingewoben. Diese sollen nach Fahrtantritt direkt für körpernahe Wärme sorgen und zwischen 36 und 40 Grad warm werden. In Kombination mit anderen Kontaktwärmequellen wie einer Sitz- und/oder Lenkradheizung wird den mitfahrenden Menschen somit schnell rundum warm. Das spart wiederum das energieintensive Aufheizen des gesamten Innenraums. So sollen die beheizbaren Sicherheitsgurte laut Hersteller bis zu 15 Prozent Reichweite gut machen. Hinsichtlich Insassenschutz und Tragekomfort soll der beheizbare Sicherheitsgurt von ZF den konventionellen Gurten in nichts nachstehen. Handling und Bedienung sind identisch und auch die Dicke des Gurtes ist durch die Heizleiter kaum merklich erhöht. Für die Autohersteller soll die Montage der Heizgurte ebenfalls keinen Mehraufwand darstellen. Spezielle Einbauteile sind nicht notwendig. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

So funktioniert der beheizbare Sicherheitsgurt von ZF (Video):

