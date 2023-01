Sofort wissen, ob das Auto anspringt. Ein Batterietester für Kfz, Motorrad oder Lkw schafft Gewissheit und ist damit ein praktischer Helfer für Startproblem-Diagnosen, die Vorbereitung für die Saison bei Bikes und Oldtimern oder für die Zustandskontrolle im Winter. Wir haben die besten Geräte im Vergleich.

Laut ADAC waren 2021 rund 46 Prozent der Pannendienst-Einsätze auf Startprobleme zurückzuführen. Damit ist es die recht kleine Starterbatterie, die oft für Probleme sorgt. Ist sie in gutem Zustand, läuft auch das Auto oder Motorrad. Ist die Batterie zu alt, zu schwach oder gar leer, springt das Fahrzeug nicht mehr an – das gilt im Übrigen auch für einige Hybrid- oder Elektroautos. Damit es dazu gar nicht erst kommt und stets genug Power beim Start zur Verfügung steht, sollte regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Autobatterie getestet werden. Man kann das in einer Fachwerkstatt machen lassen oder mit einem eigenen Kfz-Batterietester selbst erledigen. Letzteres ist bequemer und günstiger. Wir haben die besten Modelle im Vergleich. Vorweg jedoch bereits unser Favorit: Der digitale Kfz-Batterietester Topdon AB101 für alle 6-Volt- und 12-Volt-Batterien analysiert den Zustand der Autobatterie schnell und genau. Das Gerät unterstützt sowohl fahrzeugexterne als auch fahrzeuginterne Tests, ohne dass die Autobatterie ausgebaut werden muss. Die Testergebnisse lassen sich gut auf dem LCD-Bildschirm ablesen.



Darum lohnt sich ein Autobatterietester-Kauf

Eine Autobatterie muss in modernen Fahrzeugen Schwerstarbeit leisten. Viele elektrische Verbraucher wie Sitzheizung, Klimaanlage und Lüftung, Heckscheibenheizung, Infotainment, Soundsystem und Co. verbrauchen jede Menge Strom. Das führt zu einer starken Belastung der Batterie. Besonders im Winter, wenn Belüftung, Abblendlicht und häufiger auch Nebelscheinwerfer genutzt werden, liefert die Lichtmaschine unter Umständen nicht genug Energie, um den Ladestand zu halten. Dasselbe gilt auch für häufige Kurzstecken von unter zehn Kilometern. Daher gilt besonders in der kalten Jahreszeit: Die Autobatterie sollte regelmäßig mit einem Kfz-Batterietester geprüft werden, um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben.

Die besten Batterietester: Sechs Tester im Vergleich

Auf dem Markt gibt es Kfz-Batterietester für verschiedene Batterie-Typen und mit unterschiedlichen Leistungen. Wir haben uns nach den besten Produkten umgesehen. Hier unser Autobatterietester-Vergleich:

Ancel BA301 Batterietester Auto und Motorrad

Mit dem Batterietester BA301 von Ancel lässt sich schnell feststellen, ob eine Autobatterie geladen oder ersetzt werden muss. Dieses Modell unterstützt die Typen CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN und SAE und kann zum Testen aller sechs bis 12 Volt Blei-Säure-Batterien im Bereich von 100 bis 2000 CCA verwendet werden. Das bietet der Batterie-Tester insgesamt:

einen zuverlässigen Batterietest

Überprüfung von Kabel- und Ladesystem

Ein-Klick "Wellenform"-Funktion

lebenslanges kostenloses Update und Drucken

Ancel Kfz-Batterietester 12 V

Das Autobatterie Testgerät BA101 von Ancel bietet ein übersichtliches LCD-Display und informiert sicher und genau über die Spannung, Ladung, eventuelle Defekte sowie die voraussichtliche Lebensdauer der Batterie. Analysiert werden kann jede Autobatterie bis 12 Volt. Die Testergebnisse werden direkt angezeigt und können einfach abgelesen werden. Es ist möglich, die Daten mit Hilfe einer speziellen Software auszudrucken. Hinweis: Für dieses Gerät gibt es die Bedienungsanleitung nur in englischer Sprache.



Kfz-Batterietester Auto Topdon AB101

Das digitale Testgerät AB101 für die Autobatterie von Topdon funktioniert mit allen 6-Volt- und 12-Volt-Batterien mit 100 bis 2000 CCA. Mit dem Batterietester AB101 lässt sich der Gesamtzustand der Batterie inklusive Starter prüfen und einen kompletten Systemladetest durchführen. Mit dem Kurbeltest wird der Anlasser auf seine Funktion getestet und analysiert. Die Ergebnisse lassen sich auf dem LCD-Bildschirm gut ablesen. Das vielseitige Testgerät kostet weniger als 60 Euro und ist damit der Preis-Leistungs-Sieger im Autobatterietester-Vergleich.



Topdon BT600 mit Thermodrucker

Der verbesserte Kfz-Batterietester BT600 von Topdon ist ein Vollprofi und erfüllt auch höchste Ansprüche. Der Batterie-Test für 12 V-Batterien zeigt Zustand, Strom, Ladung, Spannung Innenwiderstand und Nenn-CAA an. Start- und Ladetests für 12 V/24 V-Batterien können Start- und Ladesysteme im Kfz prüfen. Alle Testergebnisse lassen sich auf einem 3,5-Zoll-Farbdisplay ablesen und bei Bedarf über den eingebauten Thermodrucker in Echtzeit ausdrucken. Ein Verpolungsschutz sowie Schutz gegen Überhitzung und Stromschläge ist ebenfalls vorhanden. Das fast 1,8 Meter lange Kabel bietet mehr Flexibilität beim Einsatz. Der Preis von knapp 190 Euro ist gerechtfertigt.



Ancel Batterie Tester 12 V/24 V mit Drucker

Ancel bietet mit dem BST500 einen hochwertigen Autobatterie-Tester für Pkw und Motorrad mit eingebautem Thermodrucker. Mit dem Gerät können 12-Volt-Pkw- und 24-Volt-Lkw-Batterien geprüft werden. Der Strom in der Kaltstartphase kann ebenfalls exakt gemessen werden. Das integrierte große LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Ablesen der Ergebnisse. Mit knapp 160 Euro liegt das Testgerät im mittleren Preissegment Auf einen Blick:

prüft alle Batterie-Systeme

kompatibel mit Bleisäure-, Standardbatterien, AGM-Flachplatten-Batterien, AGM-Spiral-, Gel- und Deep-Cycle-Batterien

Prüfung direkt im Fahrzeug, kein Entfernen der Batterie erforderlich

Verpolungsschutz

Testergebnisse können sofort ausgedruckt werden

Autobatterietester Zigarettenanzünder von Autder

Das tragbare Autobatterie-Testgerät (12 V/24 V) AD 808 von Autder lässt sich an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen. Es ist unkompliziert zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Überprüfung vom Ladezustand der Batterie oder Lichtmaschine. Die Werte sind gut auf dem LCD-Display abzulesen. Das Zigarettenanzünder-Modell verfügt über einen Verpolungs- und Überspannungsschutz. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Auto-Batterietester ein Stecker für Zigarettenanzünder sowie Krokodilklemmen.



Wie funktioniert ein Kfz-Batterietester?

Ein Batterietester zeigt an, welche Spannung noch in der Batterie vorhanden ist. Ist der Wert zu niedrig, sollte die Kfz-Batterie aufgeladen werden. Ein gutes Gerät testet zudem auch die Kapazität der Batterie.

Welche Ergebnisse liefert ein Batterietester für Auto und Motorrad?

Ein Autobatterie-Test zeigt in der Regel folgende Meldungen an:

Perfekter Zustand, kein Handeln nötig!

Guter Zustand, aber niedriger Ladezustand, bitte vor dem Einsatz aufladen!

Der Akku ist fast oder bereits am Ende der Lebensdauer, bitte die Batterie ersetzen!

Das Innere der Batterie ist beschädigt, bitte ersetzen!

Retest: Instabile Batterie muss aufgeladen und neu getestet werden, um Fehler zu vermeiden!

Worauf beim Kauf eines Testgerätes für Autobatterie achten?

Zunächst muss genau definiert werden, welchen Ansprüchen der Kfz-Batterietester genügen soll. Bevorzugt man ein digitales Display oder lieber eine analoge Anzeige? Braucht man einen Batterietester, der nur die Spannung misst oder möchte man auch über die Kapazität der Batterie informiert werden? Manche Autobatterie-Tester lassen sich an den Zigarettenanzünder anschließen, einige haben eine Bluetooth-Verbindung und manche sogar einen integrierten Drucker. Welche Features gewünscht sind, überlegt man deshalb am besten gut vor dem Kauf.

Wie genau messen die Geräte?

Der Zustand und die Kapazität einer Autobatterie lassen sich schnell und unkompliziert mit einem Kfz-Batterietester prüfen. Bei analogen Geräten kann es allerdings zu leichten Abweichungen bei den Messwerten kommen, Wer exakte Ergebnisse haben möchte, sollte daher zu einem digitalen Gerät (am besten mit Echtzeit-Messung) greifen.

Wie teuer sind Autobatterie-Tester?

Ein vernünftiges Gerät zum Testen der Autobatterie bekommt man bereits für knapp über 20 Euro. Ein gehobener Batterietester mit integriertem Drucker kann dagegen schnell auch mal um die 200 Euro kosten. Je mehr ein Akku-Tester bietet, desto teurer ist er auch. Ein Vergleich empfiehlt sich.

Gibt es einen Kfz-Batterietester mit Drucker?

Autobatterietester mit Drucker sind keine Seltenheit, werden allerdings meist im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Testergebnisse und Belege können sofort ausgedruckt werden. Wer mag, kann einen Batterietester mit Drucker aber natürlich auch privat anwenden. Hinweis: Ein solches Gerät kann meist nur mit Krokodilklemmen angeschlossen werden.

Was verbraucht am meisten Strom im Auto?

Heizung und Klimaanlage sind die größten Stromfresser im Auto. Danach folgen Gebläse, Soundsystem, Abblendlicht, Nebenscheinwerfe, die beheizbare Heckscheibe und die Sitzheizung. Der TÜV Nord rät deshalb, Komfortfeatures mit hohem Stromverbrauch, wie Sitzheizung oder Heckscheibenheizung, auszustellen, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Zum Energiesparen das Licht auszustellen ist dagegen keine Option.

