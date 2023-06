Darf man barfuß Auto fahren?

Darf man barfuß oder mit Flip-Flops Auto fahren? Drohen Strafen, wenn man ohne Schuhe fährt? Was sagt die Versicherung bei einem Unfall? Wir liefern alle wichtigen Informationen zum Schuhwerk am Steuer.

Barfuß oder mit Flip-Flops Auto fahren erlaubt?

Ja, grundsätzlich ist es nicht verboten, barfuß mit dem Auto zu fahren, oder Sandalen/Flip-Flops beim Autofahren zu tragen. Das gilt auch in den meisten europäischen Ländern. Fakt ist aber, dass sich laut § 1 der StVO jede:r Autofahrer:in so verhalten muss, dass andere Verkehrsteilnehmende nicht gefährdet oder behindert werden. Ähnliche Vorschriften finden sich auch in den Verordnungen anderer EU-Länder. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Bußgeld wegen Barfuß-Fahren?

Welche Schuhe zum Autofahren geeignet sind oder ob man welche tragen muss, ist nicht im Gesetz verankert. Grundsätzlich darf man beim Autofahren tragen, was man möchte. Sollte es also zu einer Polizeikontrolle kommen, ist aufgrund des Barfuß-Fahrens oder wegen des Schuhwerks nicht mit einem Bußgeld zu rechnen. Es gibt jedoch Fälle, die vor Gericht gelandet sind, weil die Polizei Autofahrenden eine Strafe auferlegt hat:

Das Oberlandesgericht Celle (Beschluss 322 Ss 46/07) hat 2007 ein Urteil über einen Lkw-Fahrer aufgehoben, der bei einer Polizeikontrolle Sandalen trug, die vorne geschlossen waren. Wäre es zu einem Unfall gekommen, hätte das Gericht jedoch anderes entschieden, so die Aussage der Richter:innen unter Berufung auf § 1 der StVO.

Das Oberlandesgericht Bamberg (Beschluss 2 Ss OWi 577/06) hat die Auferlegung eines Bußgeldes aufgrund des Fahrens ohne Schuhe aufgehoben. Auch hier hat das Gericht betont, dass bei einem Unfall grobe Fahrlässigkeit ins Spiel kommen würde.

Kommt es zu einem Unfall, urteilen die Gerichte also weitaus strenger.

Teilschuld bei Unfall ohne geeignete Schuhe?

Wenn man barfuß Auto fährt oder Schuhe trägt, die beim Autofahren hinderlich sein könnten, wie beispielsweise Flip-Flops, Sandalen oder auch breite Wanderschuhe oder rutschige Gummistiefel, und es kommt zu einem Unfall, ist es möglich, dass einem eine Teilschuld zugesprochen wird. Zudem könnte die Vollkaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit die Zahlung verweigern.

Der ADAC zitiert zu diesem Thema den Schweizer Automobilclub treffend mit der Aussage: "Es ist zwingend vorgeschrieben, dass Sie das Fahrzeug immer so beherrschen müssen, dass Sie bei Gefahr angemessen reagieren können. Wenn Sie also barfuß nachweislich gleich stark aufs Bremspedal drücken können wie mit Schuhen, erfüllen Sie diese Voraussetzungen. Ob Sie das in einem gerichtlichen Verfahren auch glaubhaft nachweisen können, ist zu bezweifeln. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, ein solches Risiko einzugehen."

Warum ist barfuß Auto fahren gefährlich?

Wer beim Autofahren keine Schuhe trägt, läuft Gefahr, im Notfall nicht stark genug auf das Bremspedal treten zu können. Das liegt daran, dass beim Drücken des Pedals die Auflagefläche für den nackten Fuß viel kleiner und somit bei gleichem Kraftaufwand die Belastung auf der Fußsohle höher ist, als wenn man das Pedal mit der Schuhsohle betätigt und damit der Druck auf die gesamte Fußfläche verteilt wird. Die Folge davon kann sein, dass man entweder zu sanft aufs Pedal tritt oder den Druck aufgrund der hohen punktuellen Belastung nicht lang genug halten kann.

Welche Schuhe sind zum Autofahren am besten geeignet?

Schuhe, die man bedenkenlos beim Autofahren tragen kann, sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

sie bedecken den gesamten Fuß und sind geschlossen

sie haben eine rutschfeste, nicht zu dicke Gummisohle für guten Kraftschluss zwischen Fuß und Pedal

sie nicht zu breit, um aus Versehen ein zweites Pedal zu erwischen

sie sind aus festem Material gefertigt

sie sind bequem und drücken nicht

sie haben keine Schleifen oder Zierrat, der sich an den Pedalen verfangen könnte

Ein Test des ÖAMTC (Österreichische Auto-, Motorrad- und Touring-Club), bei dem verschiedene Fahrmanöver mit Flip-Flops, High Heels, Sportschuhen und barfuß absolviert werden mussten, hat ergeben, dass Sportschuhe eindeutig am besten fürs Autofahren geeignet sind. "Mit offenen, locker sitzenden Schuhen oder barfuß hat man kaum Gefühl für das Pedal – schlimmstenfalls kann man abrutschen und die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren", lautet die Erkenntnis aus dem Test. Und weiter heißt es beim Testergebnis: "In unserem Versuch war das sportliche Modell der optimale Schuh zum Fahren: Je nach gefordertem Manöver ermöglicht der Sportschuh eine sensible bzw. kraftvolle Pedalsteuerung."

Welche Schuhe nicht beim Autofahren tragen?

Der ÖAMTC (Österreichische Auto-, Motorrad- und Touring-Club) ist nach seinem Test zum Schluss gekommen, dass das Autofahren mit High Heels besonders schwierig ist: "Eine dosierte, sanfte Zielbremsung war nicht möglich – der Pedalwiderstand ist durch die starr vorgegebene Fußhaltung und die hohen Absätze nicht mehr spürbar" Bei der Notbremsung schnitten hingegen Fahrende mit Flip-Flops und barfuß am schlechtesten ab: "In beiden Fällen konnte nicht der erforderliche rasche Druck auf die Pedale ausgeübt werden."