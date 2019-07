Der chinesische Staatskonzern BAIC investiert in Daimler, wie die beiden Unternehmen am 23. Juli 2019 bestätigten. >> Mehr zum Thema Autoindustrie

Die Kooperation besteht schon seit über zehn Jahren – nun steigt der chinesische Staatskonzern BAIC mit einem großen Aktienpaket bei Daimler ein. Das gaben BAIC und Mercedes am 23. Juli 2019 bekannt.

Der chinesische Staatskonzern BAIC beteiligt sich mit fünf Prozent an Daimler. Die Hälfte der Anteile wurden über eine Tochtergesellschaft direkt erworben, der Rest sind Stimmrechtsoptionen, wie der Mercedes-Mutterkonzern bestätigte. Die Beteiligung hat ein Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro. Vorstandschef Ola Källenius begrüßte die Beteiligung: "Dieser Schritt festigt unsere erfolgreiche Partnerschaft und ist ein Vertrauenssignal in die Strategie und das Zukunftspotential unseres Unternehmens. Der chinesische Markt ist und bleibt eine entscheidende Säule unseres Erfolgs - nicht nur für den Absatz, sondern auch für unsere Entwicklung und Produktion." BAIC ist für Daimler kein Unbekannter: Die Unternehmen kooperieren bereits seit über zehn Jahren in den Bereichen Produktion, Forschung, Entwicklung und Vertrieb miteinander. Seit 2013 ist der Daimler-Konzern mit knapp zehn Prozent an BAIC Motors beteiligt. Die Meldung über die Investitionen der Chinesen führten am 23. Juli 2019 zu vorbörslichen Kursgewinnen von rund einem Prozent. BAIC ist mit der Beteiligung zum drittgrößten Einzelinvestor beim Mercedes-Mutterkonzern aufgestiegen. Mehr Anteile besitzen nur der private chinesische Autobauer Geely und der Staatsfonds von Kuwait. Mehr zum Thema: Das ist der neue Daimler-Chef Ola Källenius

Der Mercedes EQC im Video:

