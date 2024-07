MA-250: So will Avadi den Verbrenner neu erfinden Das Beste aus zwei Verbrenner-Welten

Während alle Welt auf Elektrifizierung setzt, will die US-amerikanische Firma Avadi Engines den Verbrennungsmotor mit einer Kombination aus Hubkolben- und Wankelmotor retten. So denkt der MA-250 das abgeschriebene Konzept neu.

Ein neuer 250-cm³-Viertakter mit einem Zylinder und 16 PS (12 kW) Leistung – diese Meldung dürfte auf durchschnittliche Autointeressierten etwa so faszinierend wirken wie der sprichwörtliche Sack Reis in China. Kommen jedoch zwei Pleuel und das Fehlen von Ein- und Auslassventilen dazu, lohnt sich definitiv ein genauer Blick. Wie das möglich ist? Die kleine Schmiede Avadi Engines aus Washington kombiniert mit dem MA-250 die Prinzipien des vorherrschenden Hubkolbenmotors und des exotischen Kreiskolben- beziehungsweise Wankelmotors, der beispielsweise als Range Extender im Mazda MX-30 R-EV zu finden ist.

Das Prinzip des Avadi MA-250 im Video:

So funktioniert der Avadi MA-250

Wie im Animationsvideo zu erkennen, bewegt sich der Kolben des Benzinmotors zwar wie gewohnt auf und ab, dreht sich zeitgleich jedoch mitsamt des Zylinders um seine eigene Achse. Am Kolben sind zwei Pleuel befestigt, die mit 180 Grad Hubzapfenversatz auf einem kurbelwellenähnlichen Bauteil montiert sind. Dabei dreht jedes Pleuel eine separate Welle und über diese Welle je ein Kegelrad. Während die durch die Zündung ausgelöste Bewegung des Kolbens über die Pleuel die Kegelräder antreibt, laufen diese auf einem fixierten Zahnkranz und sorgen so für die Rotation des Systems. Diese Rotation wird direkt und in der Frequenz von Kolben und Zylinder auf die Antriebswelle übertragen.

Vorteile der Kombination als Hubkolben- & Wankelmotor

Der Avadi MA-250 bietet im Vergleich zum Hubkolbenmotor tatsächlich einige Vorteile: Der Wirkungsgrad soll durch weniger Reibung des Kolbens im Zylinder 42 Prozent betragen, was erheblich höher ist als bei Hubkolben-Benzinern und etwa vergleichbar mit einem Dieselmotor. Außerdem reduziert das Prinzip die Anzahl an bewegten Teilen deutlich, Avadi spricht von etwa 50 Prozent. Ein Hauptgrund dafür ist der Wegfall des aufwendigen Ventiltriebs, der durch eine gelochte Scheibe ersetzt wird, die sich mit dem Zylinder dreht und im richtigen Moment den Ein- beziehungsweise Auslass freigibt. Dementsprechend sind nicht nur Verschleiß und Wartung unproblematischer, sondern mit 10,7 kg ist der Motor auch sehr leicht. Auch in Sachen Laufruhe soll das Prinzip punkten. All das birgt Potenzial in Sachen Effizienz.

Interessant ist die Charakteristik des Erstlings, da er bei fast identischer Drehzahl seine Höchstleistung von 16 PS (12 kW, 3700 /min) und sein maximales Drehmoment von 40 Nm (3500 /min) abruft. In dieser Form kommt der Motor für einen Hochleistungseinsatz natürlich nicht infrage – es bleibt also abzuwarten, ob es Avadi schafft, auf den MA-250 auch größere, leistungsfähigere und vielleicht mehrzylindrige Varianten folgen zu lassen. Als potenzielle Einsatzfelder nennt der Hersteller neben der Stromerzeugung und Kühlung jedenfalls auch den Fahrzeugbau auf zwei und vier Rädern.