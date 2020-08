Es gibt Dinge, die man in der Regel nicht zu Gesicht bekommt: Dazu zählt auch, wie es in einem Autoreifen aussieht, während man mit dem Auto fährt. Mit dem Video von Warped Wahrnehmung ändert sich das allerdings. Hier fährt das Rad eines Autos mit einem nicht ganz so blinden Passagier an Bord. Im Gegenteil: Dank selbstgebauter LED-Beleuchtung und stabiler Befestigung der GoPro tun sich ganz neue Einblicke auf (siehe unten). Im Video oben verrät die AUTO ZEITUNG, was beim Reifentest passiert.

