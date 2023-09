Seitdem Elektroautos immer wichtiger werden, steigt auch die Zahl der Autohersteller. Das, allerdings prophezeit ein Experte, könnte schon bald ein Ende haben. Ihmzufolge werden nur zehn Hersteller übrig bleiben!

Xpeng-Chef: Zahlreiche Automarken werden verschwinden

Aktuell beobachtet man am Automarkt ein starkes Wachstum bei der Anzahl der Hersteller: Eine neue Automarke nach der anderen sprießt aus dem Boden. Vor allem in China gibt es viele neue Hersteller, die für den eigenen Markt, aber auch für Europa produzieren. Der Grund ist vor allem die einfachere Technik von Elektromotoren im Vergleich zu Verbrennern. Zudem sind deutlich weniger Komponenten nötig. Die Schwelle für den Einstieg in das Geschäft ist also deutlich niedriger. Kein Wunder, dass sich vor allem auf dem florierenden chinesischen Markt immer mehr Hersteller auftun: Nio, BYD, Xpeng – das ist nur ein Auszug der Marken, die sich in China tummeln und bereits dabei sind, auch nach Europa zu expandieren.

Doch mit dieser Markenvielfalt könnte es irgendwann zu Ende sein. Das prophezeit zumindest Brian Gu , der Chef von Newcomer Xpeng. In einem Interview mit der " Financial Times" erklärte er, dass viele neue Autobauer auf Dauer nicht überlebensfähig seien, weil die Absatzzahlen nicht entsprechend wachsen könnten. Um sich am Markt zu halten, müssten sie mindestens drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkaufen, erklärt Gu. Um das zu schaffen, müsse man ein "Global Player" sein und sich nicht nur auf den Heimatmarkt fokussieren. Automarken, die zu stark auf einzelne Märkte konzentriert sind, könnte es demnach schon sehr bald an den Kragen gehen. Die Hypothese des Xpeng-Chefs lautet, dass sich auf Dauer nur zehn Hersteller im Wettbewerb halten werden. Ob sich diese Prognose bewahrheitet, wird die Zukunft zeigen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon!--startfragment-->!--startfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->

