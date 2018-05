In Österreich erhielt ein Smart-Fahrer eine Strafe in Höhe von 60 Euro, weil er das Markenlogo an seinem Smart entfernt hatte. Hintergrund ist das österreichische Kraftfahrgesetz, das vollständig sichtbare Namen oder Marken des Erzeugers verlangt. Ob in Deutschland auch solch eine Verordnung existiert, das "Cleanen" der Markenlogos also verboten ist, beantwortet das Video!

