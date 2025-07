Audi TTS/Porsche Boxster S: Gebrauchtwagen kaufen

Gebrauchte Roadster wie Audi TTS und Porsche Boxster S bieten Frischluftspaß zum bezahlbaren Preis. Das sollten Autofahrer wissen, bevor sie einen der offenen Gebrauchtwagen kaufen!

Audi TTS Roadster für 19.600 Euro

Baujahr: 2011; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 97.000 Kilometer Positiv Gute Traktion, agiles Fahrverhalten, sportliche Sitze, tolles Innenraumambiente, gut ausgestattet Negativ Unübersichtliche Karosserie, hohe Unterhaltskosten, schmale Kofferraumöffnung, straffe Federn

Porsche Boxster S für 29.900 Euro

Baujahr: 2011; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 102.000 Kilometer Positiv Drehfreudiger, starker Motor, sehr agiles Fahrverhalten, toller Motorsound, tiefe Sitzposition Negativ Enger Innenraum, hohe Unterhaltskosten, eingeschränkter Rundumblick (geschlossen)

Während für viele Interessenten sportliche Roadster neu schier unerschwinglich sind, rutschen sie als Gebrauchtwagen durchaus in einen erreichbaren Preisbereich. So ist der Audi TTS mit 272-PS-Turbomotor bereits für knapp unter 20.000 Euro zu haben. Für den Porsche Boxster S mit seinem 310 PS starken Sechszylinder-Boxer müssen knapp 30.000 Euro eingeplant werden. Dafür bekommt man – ordentliche Werkstatt-Pflege vorausgesetzt – perfekte Fahrzeuge, denn beide Modelle gehören zu den zuverlässigsten und pannensichersten Autos ihrer Klasse. Sowohl beim Audi TTS als auch beim Porsche Boxster S kommt ausgereifte und tausendfach erprobte Technik zum Einsatz. Allerdings sollte man bedenken, dass gerade bei sportlichen Gebrauchwagen-Modellen für die Unterhaltskosten – etwa Reifen, Ersatzteile, Werkstattbesuche, Versicherung oder Steuern – ausreichend Reserven auf dem Konto liegen. Mehr zum Thema: So fährt sich der neue TTS

Dauertest Porsche Boxster S: Im Dauertest ist beim Typ 981 Alltagstauglichkeit gefragt Rein in den Alltag

Audi TTS Roadster im Video:

Audi TTS & Porsche Boxster S als Gebrauchtwagen kaufen

Die Karosserien dieser zwei Gebrauchtwagen-Kontrahenten könnten unterschiedlicher nicht sein: Während der Audi TTS mit kurzer, aber repräsentativer Schnauze und weit ausgestellten Radhäusern einen kraftvollen Auftritt hinlegt, begeistert der Porsche Boxster S mit echter Roadster-Eleganz: Der lange, flache Vorderwagen und die niedrige Fensterkante lassen den Stuttgarter Sportler äußerst leichtfüßig irken. Trotz straffer Abstimmung bietet der Boxster einen guten Federungskomfort, besonders wenn er mit den optionalen adaptiven Dämpfern (PASM) ausgerüstet ist. Auch das Fahrwerk des Audi überzeugt mit gut ausbalanciertem Kompromiss, der bei sportlicher Fahrweise kaum Wünsche offen lässt. Im Alltagsverkehr, etwa auf Kopfsteinpflaster, gibt sich der Ingolstädter allerdings einen Tick unkultivierter als der Porsche. Mehr zum Thema: Audi TTS fordert Porsche 718

Einzeltest Audi TTS Facelift: Test Das TTS Facelift überzeugt im Test

Porsche 718 S im Video:

Audi TTS gebraucht deutlich preiswerter als Porsche Boxster S

Der Vierzylinder im gebrauchten Audi TTS muss mit deutlich weniger Hubraum auskommen. Auch der Turbo macht hier erst bei 2500 Touren richtig Druck. Zudem hat das TTS-Doppelkupplungsgetriebe nur sechs Gänge, entsprechend hoch ist das Drehzahlniveau bei höherem Tempo. Das macht sich im Geräusch bemerkbar. Das niedrigere Gewicht des gebrauchten Porsche Boxster S, sein Mittelmotor-Prinzip sowie das schnell schaltende Siebengang- Doppelkupplungsgetriebe mit Race-Modus und nicht zuletzt das 310 PS starke Boxertriebwerk ermöglichen eine temperamentvollere Gangart. Der Allrad-Audi, serienmäßig mit adaptiven Dämpfern ausgestattet, punktet dafür mit sehr guter Traktion. Sein beinahe narrensicheres, leicht untersteuerndes Fahrverhalten und die gute Bremsleistung machen den – gerade gebraucht deutlich preiswerteren – TTS attraktiv. Bei geschlossenem Dach lässt der geräumigere Audi zudem weniger Windgeräusche zu. Das Porsche-Verdeck wirkt dagegen puristisch. Mehr zum Thema: Erste Boxster-Generation ein Tipp?

Classic Cars Mercedes SLK/Porsche Boxster Stuttgart Open

Technische Daten Audi TTS Roadster & Porsche Boxster S

AUTO ZEITUNG 9/2019 Audi TTS Roadster Porsche Boxster S Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo 6/4; Boxer Hubraum 1984 cm³ 3436 cm³ Leistung 200 kW/272 PS 228 kW/310 PS Getriebe/Antrieb 6-Gang, Doppelkupplung/Allrad (permanent) 6-Gang, Doppelkupplung/Hinterrad Messwerte Leergewicht 1475 kg 1380 kg Länge/Breite/Höhe 4178/1842/1353 mm 4342/1801/1284 mm 0 - 100 km/h 5,2 s 4,7 s Höchstgeschwindigkeit¹ 250 km/h 272 km/h Verbrauch¹ 7,9 l SP/100 km 9,4 l SP/100 km CO2-Ausstoß¹ 184 g/km 221 g/km Preise Neupreis 2011 52.200 Euro 60.827 Euro ¹Werksangaben