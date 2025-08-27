close
Audi S2 Coupé mit W12-Biturbo: Extrem-Umbau aus den USA

Lukas Bädorf Redakteur
AUTO ZEITUNG

Ein Audi Quattro S2 Coupé mit W12-Biturbo – was zunächst nach Fantasie klingt, wird in den USA Realität. Anderson Dick, Gründer des brasilianischen Steuergeräteherstellers FuelTech, und Mechaniker Stefan "Frango" haben sich dem außergewöhnlichen Projekt verschrieben.

Blick von oben auf das Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12. Eine Person steht neben dem Auto.
Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12

Ein Audi Quattro S2 Coupé mit W12 unter der Haube? Ist machbar, wie Anderson Dick, Gründer des brasilianischen Steuergeräteherstellers FuelTech, und Mechaniker Stefan "Frango" eindrucksvoll beweisen.

Foto: Anderson Dick (Youtube)
Blick von schräg vorne auf das Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12. Eine Person hockt neben dem rechten Vorderrad.
Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12

Die Amerikaner bedienen sich dabei am VW-Regal und verpflanzen dem Audi ein W12-Bentleyherz in den Motorraum.

Foto: Anderson Dick (Youtube)
Blick in den Motorraum des Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12.
Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12

Der Motor allein reicht natürlich nicht: Mittels Biturboaufladung sollen neue Leistungsregionen erreicht werden. Genaueres möchte Dick aber noch nicht verraten.

Foto: Anderson Dick (Youtube)
Blick auf den Motor des Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12.
Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12

Aktuell befindet sich das Coupé noch in der Aufbauphase. Motor, Getriebe und Peripherie sind montiert – die Abstimmung steht bevor, ehe das Coupé nach erfolgreicher Inbetriebnahme des W12-Biturbo später nach Brasilien gehen wird, wo eine vollständige Lack- und Innenraumrestaurierung geplant ist.

Foto: Anderson Dick (Youtube)

Mit dem radikalen Umbau von Anderson Dick und Stefan "Frango" entsteht wohl eines der außergewöhnlichsten Audi-Coupés weltweit: ein optisch dezenter Audi S2, der mit zwölf Zylindern und zwei Turboladern zum absoluten Tuning-Exoten mutiert. Dick, der Gründer des brasilianischen Steuergeräteherstellers FuelTech, und Mechaniker Frango haben das Herzstück des Umbaus, einen 6,0-l-W12, konstruktiv aus zwei VR6-Blöcken zusammengesetzt. Zwei Garrett G30-660-Turbolader sollen das Audi Quattro S2 Coupé mit W12-Biturbo künftig unter Druck setzen und in neue Leistungssphären heben.

Die Steuerung der Elektronik übernimmt das hauseigene FuelTech-Steuergerät. Für die Kraftübertragung sorgen ein verstärktes Audi-Fünfganggetriebe, eine maßgeschneiderte Mehrscheiben-Keramikkupplung von Ceramic Power und speziell angefertigte Antriebswellen. Abgerundet wird der technische Unterbau durch ein angepasstes KW-Fahrwerk, groß dimensionierte Porsche-18Z-Bremssättel und eigens gefertigte Räder von Pure Wheels.
Audi Quattro S2 Coupé mit Bentley-W12 und Biturboaufladung: Das Projekt steht noch am Anfang

Dass ein solch aufwendiger Umbau überhaupt in Angriff genommen wird, hängt eng mit den beiden Initiatoren zusammen. Dick, bekannt für extreme Motorprojekte, und Frango, der in Brasilien als Spezialist für Audi-Fünfzylinder-Antriebe galt, haben sich in den USA selbstständig gemacht. Hier entstand die Werkstatt Booster Performance USA, in der sie das Audi Quattro S2 Coupé mit W12-Biturbo aufbauen. Die Strategie der beiden: Zuerst muss die Technik funktionieren – erst dann wird an Karosserie und Innenraum gedacht.

Aktuell befindet sich das Coupé noch in der Aufbauphase. Motor, Getriebe und Peripherie sind montiert – die Abstimmung steht bevor, ehe das Audi Quattro S2 Coupé nach erfolgreicher Inbetriebnahme des W12-Biturbos später nach Brasilien gehen wird, wo eine vollständige Lack- und Innenraumrestaurierung geplant ist.
Von Jarno Schwarze und Lukas Bädorf

