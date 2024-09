Das Audi e-tron GT Facelift (2024) ist auf den ersten Blick unauffällig – doch der Schein trügt. Die technischen Änderungen bei Antrieb, Batterie- und Ladetechnik sowie Fahrwerk haben es in sich. So steigert Audi die Power je nach Variante auf bis zu 680 kW (925 PS), die Nettokapazität des Akkus auf 97 kWh, die DC-Ladeleistung auf bis zu 320 kW und setzt nun auf ein (Aktiv-)Luftfahrwerk. Auch in der Nomenklatur ist Bewegung: Das neue Einstiegsmodell ist der S e-tron GT, darüber rangiert der RS e-tron GT und als neue Spitze rollt Audi den RS e-tron GT performance zur wohlhabenden Kundschaft. Apropos: Die gesalzenen Preise starten nun bei 126.000 Euro, also über denen des technischen Bruders Porsche Taycan.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Fahrbericht Audi S e-tron GT Facelift (2024) Neuer GT-Einstieg

Wie die ersten Fahreindrücke ausfallen und ob das Facelift ins Schwarze trifft, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Max Grigo anhand des neuen Einstiegsmodells Audi S e-tron GT (2024) im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.