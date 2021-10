Wheelsandmore muskelt den Audi RS 6 (C8) auf wahnwitzige 1010 PS! So funktioniert das fünfstufige Audi-Tuning "Attentension" – inklusive Felgen und Fahrwerk.

"Attentension": Das Tuning-Paket von Wheelsandmore für den Audi RS 6 C8 klingt schon nach mächtig Power. Und tatsächlich erlangt der V8-Biturbo-Motor in fünf Stufen eine Leistung von unfassbaren 1010 PS. Doch der Reihe nach: In der ersten Ausbaustufe verliert der Audi seine V-Max-Sperre. Außerdem helfen die Tuner dem Motor per Chiptuning auf die Sprünge. Das Paket gibt es für 2499 Euro und legt zur Originalleistung von 600 PS weitere 110 PS obendrauf. Das maximale Drehmoment erhöht sich von 800 auf 920 Newtonmeter. Wem die 710 PS noch nicht reichen, bekommt mit Stufe zwei eine klappengesteuerte Auspuffanlage von Capristo. Für 9149 Euro erhält der Audifahrer zu den nun 725 PS und 930 Newtonmeter Drehmoment auch eine optimierte Akustik. Mit Tuningstufe drei erfahren die Luftführung, das Filtergehäuse nebst Filter und die Ansaugstutzen eine Optimierung. Die Klappenauspuffanlage fällt mangels TÜV-Zulassung allerdings flach. Das Ergebnis: 786 PS und 1060 Newtonmeter zum Preis von 14.900 Euro. Aber es geht noch mehr! Stufe vier setzt der Stufe drei im wahrsten Sinne die Turbokrone auf. Das bedeutet: größere Turbinenwellen, geänderte Verdichtereinheit, verstärkte Axiallager und größere Eingänge. Das macht den Audi RS 6 (C8) zum 965-PS-Biest mit umwerfenden 1250 Newtonmetern Drehmoment. Dafür stellt Wheelsandmore 39.900 Euro in Rechnung. Mehr zum Thema: Das ist der Abt RS6-R

