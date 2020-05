Mit dem Audi RS 5 Facelift (2020) bleibt der 2,9 Liter große V6 mit einer Leistung von 450 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment an Bord. Das serienmäßige Achtstufen-Tiptronic-Getriebe sorgt für eine passende Kraftübertragung an alle vier Räder, der Sprint auf Tempo 100 ist nach nur 3,9 Sekunden erledigt. Wer weiter Gas gibt, erreicht eine Vmax von bis zu 280 km/h. Ohne Extras startet die sportliche Mittelklasse bei 83.500 Euro – 800 Euro mehr als bisher. Was das Facelift im Detail ausmacht, zeigt das Video zum Audi RS 5 Facelift (2020)! Mehr zum Thema: Das Audi RS 5 Facelift im Fahrbericht

Neuheiten Audi RS 5 Facelift (2020): Motor & Ausstattung So schärft Audi den RS 5 nach