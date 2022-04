Das Artemis-Projekt von Audi nimmt Formen an und könnte 2025 als Audi Q9 e-tron (2025) in Serie gehen. Mit Außenabmessungen jenseits der Fünfmetermarke und bulligem Auftritt zielt das zukünftige Elektro-Flaggschiff besonders auf die asiatische Premium-Kundschaft. Technische Basis bildet die in Kooperation mit Porsche entwickelte Elektro-Plattform "PPE". Der neue Elektrobaukasten bietet 800 Volt-Ladetechnik und Platz für Batteriekapazitäten von circa 100 kWh. Die maximale elektrische Reichweite des Q9 e-tron dürfte bei rund 700 Kilometern liegen. Für standesgemäßen Vortrieb könnte sich das Elektro-SUV am bereits erhältlichen e-tron GT mit einer Gesamtleistung von 350 kW (476 PS) orientieren. Unser Video zeigt wie das zukünftige Flaggschiff aus Ingolstadt aussehen könnte. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

