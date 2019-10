TheSketchMonkey ist bekannt für seine Youtube-Videos, in denen er Autodesign erklärt, Exterieur-Krücken wie den Fiat Multipla entschärft und bekannte Modell virtuell komplett überarbeitet. Diesmal hat er sich das Design des BMW M3 der E30-Baureihe vorgeknöpft. Der Youtuber erklärt, was das Design des Müncheners ausmacht und verpasst dem Klassiker einen moderneren Look. Das Ergebnis gibt's im Video unten! Mehr zum Thema: TheSketchMonkey überarbeitet das 1er-Design

Neuheiten BMW 4er Coupé (BMW Concept 4): IAA 2019 van Hooydonk rechtfertigt 4er-Grill

TheSketchMonkey überarbeitet BMW-E30-Design im Video:

Quelle: TheSketchMonkey (Youtube)