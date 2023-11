Halbzeit bei Ingolstadts erstem Stromer: Der e-tron erfuhr eine gründliche Überarbeitung. Als Audi Q8 e-tron fügt er sich nun in die aktuelle Audi-Nomenklatur und stellt sich unserem umfangreichen Test.

Positiv Sehr guter Komfort, potenter Antrieb und tolles Rekuperationsvermögen Negativ Hoher Verbrauch, hohes Gewicht und hoher Preis

Vor rund vier Jahren stand der e-tron noch relativ allein auf weiter Flur: Luxuriöse SUV mit E-Antrieb gab es damals nur wenige. Heute ist die Konkurrenz deutlich größer, und wer sich als Hersteller behaupten will, tut gut daran, seine Modelle auf der Höhe der Zeit zu halten. Der Audi Q8 e-tron – wie der e-tron jetzt heißt – rollt in der "55er"-Version zum Test. In dieser Variante liefern je eine Asynchronmaschine an Vorder- und Hinterachse eine Systemleistung von 300 kW (408 PS). Daneben gibt es noch eine 250-kW-Variante (340 PS) als Basisversion und den SQ8 e-tron mit 370 kW (503 PS). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Audi Q6 e-tron (2023) Interieur:

Der Audi Q8 55 e-tron quattro im Test

Rein optisch kommt der Audi Q8 e-tron an Front und Heck dezent modifiziert daher. Eine optimierte Aerodynamik soll die Effizienz verbessern, zum Beispiel durch Radspoiler am Unterboden. So reduziert sich der Luftwiderstandsbeiwert von 0,28 auf jetzt 0,27. Wer in den Q8 55 e-tron quattro einsteigt, wird mit der gewohnt guten Verarbeitung begrüßt. Wertige Oberflächen treffen auf blitzsaubere Passungen. Wenig gelungen ist dagegen die vom Ur-e-tron übernommene kamerabasierte Außenspiegelfunktion (1650 Euro). Der Bildschirm befindet sich außerhalb der gewohnten Blickrichtung und ist deutlich zu tief angebracht. Prima: Auf schlechten Straßen gibt es weder Knister- noch Klappergeräusche.

Die Karosserie wirkt steif wie eine Burg, dafür ist der Audi Q8 e-tron aber auch fast ebenso schwer: 2618 kg meldet die digitale Präzisionswaage. Das ist eine Menge Holz und dämpft die Erwartungen an die Fahrdynamik. Bis wir uns aber diesem Thema widmen, genießen wir den hohen Geräusch- und Abrollkomfort. Die Fahrgeräuschquellen scheinen – weil exzellent gedämmt – weit weg. Hinzu kommt, dass der Q8 e-tron durch seine satte Straßenlage nicht nur wie erwartet das "Schwere Wagen"-Gefühl vermittelt, sondern auch dank feinfühlig reagierender Luftfederung Fahrbahnunebenheiten sehr gekonnt herausfiltert. Lediglich Querrinnen lassen dem System wenig Zeit zu reagieren und kommen deshalb vergleichsweise präsent durch. Den sehr guten Komforteindruck trübt das allerdings nur wenig. Alles in allem gute Voraussetzungen für Langstrecken, zumal ein Ladevolumen zwischen 569 und 1637 l zur Verfügung steht. Und unter der Haube wartet erfreulicherweise zusätzlich noch ein Frunk, der rund 50 l fasst.

Entspannt gleiten und vehement vorankommen

Maßgeblich für die Qualität des Reisens sind aber auch bei einem Elektroauto wie dem Audi Q8 55 e-tron quattro Antrieb und Reichweite. Auf beiden Feldern hat Audi nachgelegt und den Hinterachsmotor modifiziert: Hier erzeugen nun 14 statt zwölf Windungen das Magnetfeld. Dadurch wird bei gleichem Stromfluss ein stärkeres Magnetfeld und damit ein höheres Drehmoment erzeugt. Zudem benötigt die E-Maschine weniger Strom zum Drehmomentaufbau mit entsprechend positiven Auswirkungen auf Verbrauch und Reichweite. Mit 664 Nm Drehmoment begegnet der Q8 55 e-tron quattro im Alltag jeglicher Verkehrssituation mit größtmöglicher Mühelosigkeit. Mit ihm lässt es sich genauso entspannt gleiten wie vehement vorankommen, verdeutlicht der Test. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei hinreichenden 200 km/h, die 100-km/h-Marke fällt per Boost-Modus nach beeindruckenden 5,6 s. Allerdings dokumentiert die Messtechnik bei der Verbrauchsfahrt üppige 31,9 kWh pro 100 km (Minimalverbrauch: 24,7 kWh). Weil die Nettokapazität der Lithium-Ionen-Batterie auf 106 kWh stieg, beträgt die Reichweite zwischen 332 und 429 km und liegt damit deutlich unter den nach WLTP-Norm versprochenen 481 bis 582 km.

Doch wäre es unfair, in diesem Zusammenhang die hervorragenden Fähigkeiten zum "Segeln" und zur Rekuperation zu unterschlagen. Hierfür steht beim Audi Q8 e-tron zum Beispiel der prädiktive Effizienzassistent bereit. Im Ergebnis ist der neue Q8 in der Lage, den Stromspeicher ähnlich schnell zu füllen, wie er ihn leert. Rollt man etwa einen Gebirgspass hinab, kann es passieren, dass man auf dem Kamm bei einer Reichweite von 117 km beginnt und im Tal mit 169 km Reichweite ankommt. Ebenfalls positiv: Mit dem Facelift stieg außerdem die Ladeleistung. Gleichstrom kann der Q8 nun an der Schnellladesäule mit bis zu 170 kW "tanken". Fahrdynamisch hilft dem Q8 die neue direktere Progressiv-Lenkung auf die Sprünge. Sie verleiht ihm ein überraschendes Maß an Agilität, was sich im Test in Kurven ebenso positiv bemerkbar macht wie die dank der Niveauregulierung nahezu auf null reduzierte Seitenneigung. Zwar lässt dem Audi das neu abgestimmte ESC (ESP) etwas mehr Freiheit als bisher, in rasch aufeinanderfolgenden, engen Wechselkurven kann der Bayer seine üppigen Pfunde aber nicht verstecken.

Connectivity-Check

Das serienmäßige MMI Navigation plus mit MMI touchresponse-System klingt sperriger als das, was sich dahinter verbirgt, denn der Audi ist in Sachen Connectivity serienmäßig reichhaltig ausgestattet. Egal ob Freisprecheinrichtung, Navigationssystem oder Remote-Funktionen samt Online-Anbindung, der Audi Q8 55 e-tron quattro rollt mit all diesen Dingen an Bord zur Kundschaft. Da verwundert es, weshalb für ein Smartphone-Interface, mit dem Smartphone-Inhalte auf das Display gespielt werden können, immerhin 275 Euro extra kostet und für eine induktive Lademöglichkeit 500 Euro (Bestandteil der Audi phone box) extra berechnet werden.

Technische Daten und Messwerte des Audi Q8 55 e-tron quattro

AUTO ZEITUNG 19/2023 Audi Q8 55 e-tron quattro Technik Motor zwei Asynchronmaschinen Systemleistung 300 kW/408 PS Systemdrehmoment 664 Nm Batterie Lithium-Ionen Spannung/Kapazität netto (brutto) 396 V/106 (114) kWh Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Messwerte Leergewicht/Zuladung 2628/552 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 5,6 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 200 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35,3/34,4 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 31,9/24,4-20,6 kWh CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 138/0 g/km Reichweite (Test/WLTP) 332/481-582 km Preise Grundpreis 85.300 €