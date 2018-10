Test: Wer baut das bessere, sportlichere Mittelklasse-SUV: Audi oder Alfa Romeo? Ein Vergleich der starken Benziner in Q5 und Stelvio nach Zahlen.

Sechzig Kilogramm. So viel wiegt der Audi Q5 mit Vierzylinder-Turbobenziner und Allradantrieb mehr als der neue Alfa Romeo Stelvio mit vergleichbarer Motorisierung. Und dieses Mehrgewicht ist zu spüren: Die Türen des Audi schließen mit einem satten Plopp, Fahrtwind und Fahrwerks- plus Abrollgeräusche sind sanft weggefiltert – in Ingolstadt scheint man mehr Dämmmaterial eingekauft zu haben als in Turin. Sobald es jedoch in die ersten Kurven geht, muss der Alfa Romeo entsprechend weniger Ballast in die Ecken werfen. Sechs Kästen mit Mineralwasser mehr wuchtet der Audi bei jedem Einlenken von Links nach Rechts oder umgekehrt – kein Wunder, dass der Alfa einfach frischer, spritziger und wacher fährt. Seine unglaublich direkt abgestimmte Lenkung, die jedoch nie überdreht oder unangenehm spitz wirkt, addiert ein zusätzliches Element: Fahren ohne Filter, während der Audi sehr domestiziert auftritt.

Test: Audi Q5 gegen Alfa Romeo Stelvio

Achtundzwanzig PS. So viel mehr leistet der Benziner des Alfa Stelvio als der TSI-Motor im Audi. Das Resultat ist ein wesentlich temperamentvollerer Charakter – im Sprint auf Tempo 100 nimmt der Stelvio dem Q5 laut Werksangaben über eine halbe Sekunde ab. Ein Gang. Den hat der Alfa mit seiner Achtstufen-Automatik dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe des Audi voraus – ebenso den besseren Schaltkomfort: Besonders beim Rangieren wirkt der Audi ruppig, die Vorteile eines Doppelkupplungsgetriebes – schnelles Schalten, geringerer Verbrauch – kann der Q5 nicht wirklich in einen Vorsprung gegenüber dem Stelvio umsetzen. Vier mal Vier. Die starken Benziner gibt es sowohl bei Alfa als auch bei Audi nur mit Allradantrieb. Während der Stelvio aber betont hinterachslastig abgestimmt ist, gibt sich der Q5 ausgeglichener. Das Resultat: Der Stelvio fährt im Grenzbereich animierend übersteuernd wie ein sehr sicheres Heckantriebsauto, der Audi gibt sich homogen, gutmütig und ja, vielleicht langweiliger. Dreivierteltakt und 4G. Beim Thema Infotainment hat der Audi ganz deutlich die Nase vorn: Es dauert zwar eine Zeit, sich an die Bedienung des MMI-Systems mit Touchpad, konfigurierbaren Displays und mächtiger Funktionstiefe zu gewöhnen, aber ab dann macht die Vielfalt von Navigation, Multimedia und Connectivity einfach nur richtig Spaß.

Mittelklasse-SUV auf Augenhöhe

Das System des Italieners lehnt sich in puncto Bedienungslogik ein wenig an BMWs iDrive an und ist nicht ganz so Hightech-drall, befriedigt aber mit Schwung die wesentlichen Bedürfnisse der Premium-Klasse 2017. Vier gewinnt. In Sachen Raumangebot schenken sich Alfa Romeo Stelvio und Audi Q5 wenig – in der ersten Reihe sitzen Fahrer und Beifahrer mit viel Platz in schickem Sport-Ambiente, im Fond kommen zwei Erwachsene langstreckentauglich unter. Die Kofferräume fassen vergleichbar viel und sind ähnlich gut zugänglich. Der minimal-nominelle Vorteil des Audi (25 Liter mehr Ladevolumen) ist in der Realität nicht spürbar. Neunhundert Euro. So viel kostet der Q5 2.0 TFSI mehr als der Stelvio 2.0 Turbo Q4. Die Options-Aufpreise des Alfa sind etwas moderater, der Audi bietet deutlich mehr an angesagten Extras – so kann er beinahe die 80.000-Euro-Grenze knacken.

Technische Daten von Stelvio und Q5

Technische Daten Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Q4 Audi Q5 2.0 TFSI quattro Motor 4/4, Turbo 4/4, Turbo Hubraum 1995 ccm 1984 ccm Leistung 280 PS 252 PS Max. Drehmoment 400 Nm 370 Nm Getriebe 8-Stufen-Automatik 7-Gang, Doppelkupplung Antrieb Allrad Allrad 0-100 km/h 5,7 s 6,3 s Höchstgeschwindigkeit 230 km/h 237 km/h Leergewicht 1735 kg 1795 kg L/B/H in mm 4687/1903/1648 4663/1893/1659 Kofferraum 525-k.A. l 550-1550 l Testverbrauch 7,0 l S/100 km 6,8 l S/100 km Grundpreis 49.000 Euro 49.900 Euro