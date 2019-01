Produktionsstopp bei Audi: Video Bei Audi stehen die Bänder still

Im Audi-Stammwerk in Ingolstadt stehen die Bänder still. In den Werken Neckarsulm und Brüssel läuft die Produktion indes weiter. Von dem Produktionsstopp sind über 10.000 Mitarbeiter und zahlreiche Modelle betroffen. Den Grund für den Produktionsstopp und wann Audi die Fertigung wieder aufnimmt, erklärt das Video.

