Mit dem Audi e-tron Sportback (2019), von dem es neue Fotos gibt, kommt eine weitere Karosserie-Variante des Elektro-SUV e-tron. Ein auf dem Genfer Autosalon 2019 präsentierter Erlkönig zeigt die neue Coupé-Linie.

Mit dem Audi e-tron Sportback wollen die Ingolstädter noch 2019 ihr zweites batteriegetriebenes Auto präsentieren. Auch dieses Modell soll in Brüssel vom Band laufen. Im selben Werk wird schon das Elektro-SUV Audi e-tron gefertigt, mit dem sich die Coupé-Variante die Technik teilt. Ein zweites batterieelektrisches Modell soll den Standort im Brüsseler Stadtteil Vorst künftig auslasten. Als Design-Blaupause für den Audi e-tron Sportback diente die Design-Studie e-tron Sportback concept, die Audi 2017 auf der Automesse in Shanghai präsentiert hat. Auf dem Weg zur Serienreife hat man das Design spürbar entschärft, wie neue Fotos des e-tron Sportback im Erlkönig-Design bestätigen. Die Frontschürze ist allerdings ein wenig aggressiver als beim klassischen Pendant geformt. Ein kleines S-Line-Signet im schwarz gefärbten Kühlergrill lässt vermuten, dass parallel zum Sportback auch ein sportliches Optikpaket präsentiert wird. Aktuell bietet Audi dies nur für den Innenraum an. Hauptunterschied zwischen den e-tron-Geschwistern ist die Dachlinie, die beim Audi e-tron Sportback (2019) elegant nach hinten abfällt, ehe sie in einem knackigen Heck endet. Mehr zum Thema: So fährt der Audi e-tron (2018)

Neue Fotos zeigen den Audi e-tron Sportback (2019)

Im Audi e-tron Sportback (2019) dürfte der gleiche Antrieb wie im normalen e-tron Verwendung finden. Zwei E-Motoren, je einer pro Achse, mit einer Gesamtleistung von 300 kW (408 PS) sorgen aus dem Stand für 664 Newtonmeter Drehmoment und wuchten den knapp 2,5 Tonnen schweren e-tron in 5,7 Sekunden auf 100 km/h. Fahrleistungen, die der Sportback bestätigen dürfte. Der vollvariable Elektro-quattro-Antrieb entscheidet je nach Konfiguration des Stabilitätsprogramms ESC und Fahrdynamikregelung drive-select, wie viel Drehmoment welcher Motor aufbringen soll. Sogar jedes einzelne Radmoment lässt sich steuern. Seine Energie bezieht der e-tron-Antrieb aus einem 95 Kilowattstunden großen Akkupaket, das im Unterboden sitzt. Rund 400 Kilometer Reichweite nach der neuen Messmethode WLTP werden angepeilt. Besonderheiten wie die optionalen digitalen Außenspiegel dürften auch im Audi e-tron Sportback (2019) angeboten werden, dessen Grundpreis wir ein klein wenig höher einschätzen als die 79.900 Euro des klassischen e-tron.

