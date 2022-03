Was vor wenigen Jahren – Tesla einmal ausgenommen – ein Viertelmeile-Duell und dem schnellsten Verbrenner gewesen wäre, fechten die Marken nun elektrisch aus: Dabei tritt das neueste E-SUV, der BMW iX, gegen den Audi e-tron S, den Mercedes EQC und das quasi schon etablierte Tesla Model X an. Als xDrive 50 bringt der BMW 385 kW (523 PS) über alle vier Räder auf den Asphalt und an den Start. Dessen 2585 Kilo Kampfgewicht treffen auf den 2695 Kilo schweren e-tron S mit gleich drei E-Motoren sowie 370 kW (503 PS) Systemleistung. Der Stuttgarter wiederum will mit seinen 300 kW (408 PS) bei 2495 Kilogramm das Rennen für sich gewinnen. Bleibt das US-amerikanische Model X mit seinen 398 kW (541 PS) sowie einem Gewicht von 2389 Kilo. Welches E-SUV die Viertelmeile als erstes beendet, klärt Carwow im Video unten auf. Oben stellt die AUTO ZEITUNG den Audi e-tron im Fahrbericht vor. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto BMW iX (2021): Preis, Innenraum, Reichweite Der iX Flow wechselt die Farbe

Audi e-tron S, BMW iX, Mercedes EQC & TeslaModel X im Carwow-Video:

