Die Ingolstädter stellen ihrem Elektro-SUV im Herbst 2020 die Sportversion Audi e-tron S mit 503 PS zur Seite. Das sind Reichweite und Preis des Elektrosportlers.

Wem der Antritt des normalen e-tron noch zu schwach ist, der kann ab Herbst 2020 den Audi e-tron S zum Preis ab 91.435 Euro (Stand: September 2020) bestellen. Das neue Flaggschiff des elektrischen SUV kommt auch als Sportback und zieht seine Kraft von bis zu 503 PS und 973 Newtonmetern Drehmoment aus drei Elektromotoren. Zwei davon sitzen an der Hinterachse, der dritte treibt die Vorderachse an. Im normalen Fahrbetrieb sind nur die E-Motoren an der Hinterachse aktiv – der vordere Motor schaltet sich erst dazu, wenn der Fahrer mehr Leistung benötigt oder an Haftung verliert. Für zusätzlichen Grip sorgt auch das elektrische Torque Vectoring, mit dessen Hilfe die Kraft blitzschnell an die Räder verteilt wird, die sie am ehesten benötigen, während das kurveninnere Rad sogar leicht gebremst werden kann. Die volle Leistung der drei Elektromotoren kann der Fahrer des Audi e-tron S (2020) mit dem Boost-Modus über acht Sekunden abrufen. Landstraßentempo erreicht der Stromer damit in 4,5 Sekunden. Insgesamt stehen sieben Fahrerprofile zur Auswahl, bei denen sich auch die adaptive Luftfederung des Ingolstädters anpasst. Mehr zum Thema: Der Audi e-tron S Sportback im Test

Preis, Reichweite und PS des Audi e-tron S (2020)