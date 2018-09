Aston Martin Rapide E (2019): Erste Fotos Rapide-E-Produktion in Wales

Lediglich durch blaue Akzente an der Karosserie unterscheidet sich die Studie vom Serienmodell, die auch besagte Illustrationen wieder aufnehmen.

Der Aston Martin Rapide E wird im neuen Elektroauto-Kompetenzzentrum in St Athan, Wales, gefertigt.

Mit dem in Wales gefertigten Aston Martin Rapide E geht der britische Sportwagenhersteller in die Zukunft – und bestätigt mit dem Produktionsstandort auch den Namen seines ersten Elektroautos. 2019 geht es los!

Der Aston Martin Rapide E (2019) wird im neuen Elektroauto-Kompetenzzentrum in St Athan, Wales, gefertigt, wo auch die wiederbelebte und ebenfalls rein elektrisch Tochtermarke Lagonda beheimatet sein wird. Das geben die Briten wenige Monate vor Beginn der Serienfertigung bekannt – und den Namen des ersten Elektroautos unter dem Aston-Martin-Label gleich mit. Auch wenn vom Rapide E bislang nur Illustrationen veröffentlicht wurden, dürfen wir zumindest optisch von einem dezent weiterentwickelten Rapide S ausgehen. Nicht nur, dass der E-Aston optisch klar auf der viertürigen Sportlimousine basiert, auch das Elektro-Konzept von 2015 zeigte einen hauptsächlich technisch veränderten Rapid. Lediglich durch blaue Akzente an der Karosserie unterscheidet sich die Studie vom Serienmodell, die auch besagte Illustrationen wieder aufnehmen: Sie zeigen eine blaue Rallyelinie, die sich von der Motorhaube bis zum Heckdeckel zieht, und einen blau eingerahmten Kühlergrill. Letzterer wird trotz der Tatsache, dass ein Elektroauto keinen Kühlergrill benötigt, wohl auch weiterhin an Bord bleiben, um dem Aston Martin Rapide E (2019) sein charakteristisches Markengesicht zu geben.

