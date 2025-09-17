Der Aston Martin Cygnet V8 ist ein brachiales Gerät, das auf Kundenwunsch entstand und beim Goodwood Festival of Speed 2018 von der Leine gelassen wurde. Nun steht er zum Verkauf!

Mit dem Aston Martin Cygnet V8 hat die britische Traditionsmarke die Grenzen von Zeit und Raum verschoben. Mit Betonung auf Raum. Der Hersteller aus Gaydon, Warwickshire, hat nämlich auf besonderen Kundenwunsch hin den insgesamt nur 3,08 m langen Cygnet mit einem V8-Motor aus einem Vantage S ausgestattet. Mit einer Leistung von 436 PS (316 kW) und einem Drehmoment von 490 Nm purzelt die 0-100 km/h-Zeit auf 4,2 s, die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 275 km/h.

Doch damit kratzen wir nur an der grünen Oberfläche des kleinen Monsters. Im Grunde haben sie bei Aston Martin dem Cygnet V8 alles aus dem Vantage S eingebaut, was sie im Teileregal noch so finden konnten: Bremsen, Kühlung, Elektronik und Getriebe. Das Hexenwerk ist natürlich der 4,7-l-V8, dessen Einbau physikalisch eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Im Serien-Cygnet verrichtet nämlich nur ein 1,3-l-Vierzylinder seinen Dienst. Mangels Platz ist im Aston Martin Cygnet V8 auch nur ein 30-l-Tank an Bord – die Reichweite dürfte demnach mit der eines Elektrorollers vergleichbar sein.

Aston Martin Cygnet V8 bleibt ein Einzelstück

Die Kraft überträgt der Aston Martin dem Cygnet V8 über eine Siebengang-Automatik – die Person am Steuer kann auch über Schaltwippen eingreifen – auf die Hinterräder, serienmäßig ist klassenüblich Frontantrieb. Apropos: Um den leistungsstarken V8-Motor aufnehmen zu können, wurde der gesamte Unterbau modifiziert. Der Radstand etwa blieb zwar unverändert, aber die Spur zeigt sich erheblich verbreitert.

Ob die Kotflügelverbreiterungen vorne nur den breiteren Reifen dienen, oder ob sie dem V8 nach außen hin ausweichen mussten, ist nicht überliefert. Jedenfalls sieht der Aston Martin Cygnet V8 aus wie ein Kobold auf Steroiden. Dazu passend trägt er im Innern einen Überrollkäfig sowie Rennsitze mit Sechspunktgurten. Eine Serienfertigung war natürlich nie geplant, immerhin ist der Kleinwagen seit 2013 eingestellt. Dafür werden wir wohl in Zukunft weitere kuriose Aston Martin-Einzelstücke sehen, die auch 2025 noch mit dem Individualisierungs-Programm "Q – by Aston Martin" auf Kundenwunsch gefertigt werden.

Der kräftige Kampf-Zwerg steht zu Verkauf

Nun steht der besondere Aston Martin V8 Super Cygnet bei einem britischen Aston Martin-Spezialisten zum Verkauf. Ein Preisschild hat die Power-Kugel nicht, stattdessen nur der Verweis "Preis auf Anfrage". Ein Schnäppchen dürfte der V8-Cygnet defintiv nicht sein, zumal sein Vorbesitzer nur knappe 3000 Meilen (rund 4800 km) in der Kanonenkugel zurückgelegt hat. Ob er oder der/die Nachbesitzer:in des Fahrzeugs jemals die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h gefahren sind oder fahren werden?