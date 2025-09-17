close
Alle Infos zum Aston Martin Cygnet

Ein echter Dampfzwerg: Aston Martin Cygnet mit V8-Motor

Tim Neumann Redakteur

Der Aston Martin Cygnet V8 ist ein brachiales Gerät, das auf Kundenwunsch entstand und beim Goodwood Festival of Speed 2018 von der Leine gelassen wurde. Nun steht er zum Verkauf!

Der Aston Martin Cygnet V8 fährt durch eine Linkskurve, von vorne fotografiert.
Aston Martin Cygnet V8

Der Aston Martin Cygnet V8 leistet 430 PS (316 kW) bei einem Fahrzeuggewicht von 1375 kg.

Foto: Aston Martin
Der Aston Martin Cygnet V8 fährt geradeaus, von hinten fotografiert.
Aston Martin Cygnet V8

Durch einen Radstand von 2,02 m verspricht der Cygnet, besonderen Spaß in engen Kurven zu vermitteln.

Foto: Aston Martin
Der Motor des Aston Martin Cygnet V8, durch die geöffnete Motorhaube fotografiert.
Aston Martin Cygnet V8

Irgendwie hat es die Aston Martin-Entwicklung geschafft, den V8-Motor des alten Vantage unter die winzige Haube des Cygnet zu quetschen.

Foto: Aston Martin
Das Armaturenbrett des Aston Martin Cygnet V8.
Aston Martin Cygnet V8

Der Innenraum ist auf das Nötigste beschränkt, überall finden sich freie Flächen aus Carbon.

Foto: Aston Martin
Die Recaro-Rennsitze des Aston Martin Cygnet V8.
Aston Martin Cygnet V8

Der Cygnet V8 entstand auf Kundenwunsch mithilfe des Individualisierungs-Programms "Q by Aston Martin - Commission".

Foto: Aston Martin
Die Motorhaube des Aston Martin Cygnet V8 in der Detailaufnahme.
Aston Martin Cygnet V8

Die Lackierung in "Buckinghamshire green" lässt den kleinen Cygnet wie einen Kobold erscheinen.

Foto: Aston Martin
Das Heck des Aston Martin Cygnet V8 in der Detailaufnahme.
Aston Martin Cygnet V8

Die Auspuffanlage trägt den Klang des 4,7-l-V8 ungehemmt in die Ferne.

Foto: Aston Martin
Der Aston Martin Cygnet V8, statisch von vorne links fotografiert.
Aston Martin Cygnet V8

Abgesehen von den extrem verbreiterten Radkästen ist die Optik nur behutsam verändert worden.

Foto: Aston Martin

Mit dem Aston Martin Cygnet V8 hat die britische Traditionsmarke die Grenzen von Zeit und Raum verschoben. Mit Betonung auf Raum. Der Hersteller aus Gaydon, Warwickshire, hat nämlich auf besonderen Kundenwunsch hin den insgesamt nur 3,08 m langen Cygnet mit einem V8-Motor aus einem Vantage S ausgestattet. Mit einer Leistung von 436 PS (316 kW) und einem Drehmoment von 490 Nm purzelt die 0-100 km/h-Zeit auf 4,2 s, die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 275 km/h.

Doch damit kratzen wir nur an der grünen Oberfläche des kleinen Monsters. Im Grunde haben sie bei Aston Martin dem Cygnet V8 alles aus dem Vantage S eingebaut, was sie im Teileregal noch so finden konnten: Bremsen, Kühlung, Elektronik und Getriebe. Das Hexenwerk ist natürlich der 4,7-l-V8, dessen Einbau physikalisch eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Im Serien-Cygnet verrichtet nämlich nur ein 1,3-l-Vierzylinder seinen Dienst. Mangels Platz ist im Aston Martin Cygnet V8 auch nur ein 30-l-Tank an Bord – die Reichweite dürfte demnach mit der eines Elektrorollers vergleichbar sein.
Der Aston Martin Cygnet V8 im Video:

 
 

Aston Martin Cygnet V8 bleibt ein Einzelstück

Die Kraft überträgt der Aston Martin dem Cygnet V8 über eine Siebengang-Automatik – die Person am Steuer kann auch über Schaltwippen eingreifen – auf die Hinterräder, serienmäßig ist klassenüblich Frontantrieb. Apropos: Um den leistungsstarken V8-Motor aufnehmen zu können, wurde der gesamte Unterbau modifiziert. Der Radstand etwa blieb zwar unverändert, aber die Spur zeigt sich erheblich verbreitert.

Auch interessant:

Ob die Kotflügelverbreiterungen vorne nur den breiteren Reifen dienen, oder ob sie dem V8 nach außen hin ausweichen mussten, ist nicht überliefert. Jedenfalls sieht der Aston Martin Cygnet V8 aus wie ein Kobold auf Steroiden. Dazu passend trägt er im Innern einen Überrollkäfig sowie Rennsitze mit Sechspunktgurten. Eine Serienfertigung war natürlich nie geplant, immerhin ist der Kleinwagen seit 2013 eingestellt. Dafür werden wir wohl in Zukunft weitere kuriose Aston Martin-Einzelstücke sehen, die auch 2025 noch mit dem Individualisierungs-Programm "Q – by Aston Martin" auf Kundenwunsch gefertigt werden.

 

Der kräftige Kampf-Zwerg steht zu Verkauf

Nun steht der besondere Aston Martin V8 Super Cygnet bei einem britischen Aston Martin-Spezialisten zum Verkauf. Ein Preisschild hat die Power-Kugel nicht, stattdessen nur der Verweis "Preis auf Anfrage". Ein Schnäppchen dürfte der V8-Cygnet defintiv nicht sein, zumal sein Vorbesitzer nur knappe 3000 Meilen (rund 4800 km) in der Kanonenkugel zurückgelegt hat. Ob er oder der/die Nachbesitzer:in des Fahrzeugs jemals die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h gefahren sind oder fahren werden? 

