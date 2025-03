Die Frage nach dem richtigen Sommerreifen stellt sich jedes Jahr aufs Neue. Im Sommerreifen-Test 2025 (225/45 R 18) der AUTO ZEITUNG haben wir zehn Pneus genauer unter die Lupe genommen und standardisierten Testprozedere unterzogen. Wer den Testsieger-Reifen nun besonders günstig ergattern möchte und welche empfehlenswerten Alternativen es gibt, verraten wir hier.

Sommerreifen-Testsieger im Angebot: 28 Prozent günstiger

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Bei den Fahrversuchen auf trockener Piste übernimmt der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 die Führung und besticht mit seinem absolut tadellosen Verhalten selbst in Extremsituationen. Dazu ist er stark auf der Bremse und glänzt mit einem ordentlichen Abrollkomfort. Auch die Nasshaftung ist hervorragend. Aktuell gibt es den Testsieger-Pneu 28 Prozent günstiger.

Empfehlenswerte Alternativen reduziert kaufen

Continental PremiumContact 7

Auf Platz Zwei unseres Sommerreifen-Tests 2025 platzierte sich der Continental PremiumContact 7. Selbst im Wettbewerb mit der UHP-Konkurrenz markiert er mit 41,8 m den kürzesten Bremsweg (das ist die Faustformel zum Berechnen) aus 100 km/h und besticht mit seinem berechenbaren, sicheren Fahrverhalten. Aktuell bietet Tirendo einen Rabatt von 31 Prozent.

Bridgestone Potenza Sport

In Sachen Grip bei Nässe brilliert der Bridgestone Potenza Sport. Auch der kürzeste Trocken-Bremsweg und die höchste Slalom-Geschwindigkeit küren ihn zu unserem Preis-Leistungs-Sieger, der aktuell ebenfalls mit einem Rabatt von 31 Prozent zu haben ist.

Reifentest – so testet die AUTO ZEITUNG (Video):

Sommerreifen-Test 2025: Zehn UHP-Pneus im Check

Längst sind nicht alle Reifen gleichermaßen gut. So groß wie die Unterschiede bei den Kosten vom Preisknaller bis zum Premium-Pneu ausfallen, so gewaltig sind auch die Differenzen hinsichtlich Performance und Nachhaltigkeit der Profile. Diese Saison nehmen wir zehn aktuelle UHP-Reifen genauestens unter die Lupe, angefangen bei zwei echten Preisbrechern aus China, dem Mastersteel Super Sport 2 und dem Triangle EffeXSport TH202, über die fair eingepreisten Qualitäts-Reifen Falken Azenis FK520, Toyo Proxes Sport 2 und Vredestein Ultrac Pro bis hin zu den teuren Premium-Produkten Bridgestone Potenza Sport, Continental PremiumContact 7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Michelin Pilot Sport 5 und Pirelli P Zero.

Von Martin Urbanke