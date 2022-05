Zwischen Bäumen und Sträuchern, irgendwo bei Rüsselsheim, schlummert ein Stück Automobilgeschichte. Wo heute Rehe und Wildschweine zu Hause sind, tobten vor Jahrzehnten auf der Opel-Rennbahn zehntausende Menschen vor Aufregung. Hier dröhnten aber nicht nur Opel-Motoren über die Felder. Was genau sich dort im Wald verbirgt, wie es dort in den 1920ern und -30ern aussah und was man heute noch entdecken kann, zeigt das Video! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Weiterlesen: