Das BMW Alpina XD3 Facelift (2021) ist schnell: Nur wenige Stunden nach der Premiere des gelifteten BMW X3 zeigt sich das überarbeitete Quad-Turbo-Diesel-SUV aus dem Allgäu. Die technischen Daten übertreffen die des Vorgängers.

Zu seinem Einstand Anfang Juni 2021 bringt das Alpina XD3 Facelift nicht nur seine neuen technischen Daten, sondern auch seinen Preis mit: Dieser startet bei 85.300 Euro (Stand: Juni 2021). Hinter der gestrafften Front des edlen Mittelklasse-SUV sitzt weiterhin ein 3,0-Liter-Sechszylinder-Quad-Turbo-Diesel, der in seiner neuesten Ausbaustufe 394 PS an alle vier Räder schickt (zuvor: 388 PS). Auch das maximale Drehmoment wird mächtiger: Es klettert von zuvor 770 auf nun 800 Newtonmeter. Die Fahrleistungen des 2145 Kilogramm schweren SUV sind dementsprechend souverän: Der XD3 braucht lediglich 4,6 Sekunden um 100 km/h zu erreichen. Erst bei 267 km/h endet der Vortrieb. Einen entscheidenden Anteil daran dürfte auch die bewährte Achtstufen-Automatik von ZF haben. Den Verbrauch des Alpina XD3 Facelift (2021) geben die Allgäuer:innen mit 8,5 Litern Diesel nach WLTP an.

Die technischen Daten des Alpina XD3 Facelift (2021)