Das Alpina XD4 Facelift (2021) geht mit erstarktem Quad-Turbo-Diesel an den Start. Das ist der Preis des edlen BMW X4-Derivats.

Das Alpina XD4 Facelift (2021) geht zu einem Preis ab 89.100 Euro (Stand: Juni 2021) mit mehr Leistung und einer frischen Optik an den Start. Hinter der neu gestalteten Front mit größerer Niere arbeitet der bekannte 3,0-Liter-Sechszylinder-Quad-Turbo-Diesel, der ab sofort 394 PS leistet. Das sind sechs PS mehr als bislang. Auch das Drehmoment legte um 30 auf nun 800 Newtonmeter zu. Per bekannter Achtstufen-Automatik von ZF und hecklastigem Allradantrieb findet die Leistung ihren Weg auf die Straße. Das SUV-Coupé erledigt den Standardsprint auf 100 km/h in 4,6 Sekunden. Der Höchstgeschwindigkeit liegt bei 268 km/h, womit er den XD3 um genau einen km/h überbietet. Der Verbrauch des Alpina XD4 Facelift (2021) beträgt nach WLTP 8,5 Liter Diesel auf 100 Kilometern.

Neuheiten Alpina XD3 Facelift (2021): Technische Daten Alpina XD3 profitiert von X3-Facelift

Der Alpina B3 Touring im Video:

Der Preis des Alpina XD4 Facelift (2021)