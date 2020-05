Mit dem Alpina XB7 (2020) baut der Allgäuer Hersteller das, was uns BMW wohl verwehren wird: eine Sportversion des Luxus-SUV X7! Der 621 PS starke 4,4-Liter-V8-Motor mit Biturbo-Aufladung treibt das 2,7-Tonnen-Geschoss in nur 4,2 Sekunden auf Tempo 100 und weiter auf eine Vmax von 290 km/h. Die Achtstufen-Sport-Automatik von ZF sortiert die Gänge, während großzügig dimensionierte Brembo-Bremsen gute Verzögerungswerte garantieren. Das Video zeigt den Alpina XB7 (2020) in seiner ganzen Pracht!

Neuheiten Alpina XB7 (2020): Preis & Motor Alpina setzt dem X7 die Krone auf