In einer Roadmap für die weitere Entwicklung der Automarke bis 2022 kündigen die Italiener auch ganz offiziell die Wiedergeburt der drei Buchstaben an, die zuletzt 1998 im freien Verkauf waren.

Der Alfa Romeo GTV erlebt eine nicht für möglich gehaltene Renaissance und geht 2020 in seine dritte Generation. Derzeit geistert über den Twitter-Account alfaclub.it eine Illustration des Giulia Coupés durchs Internet!

Der Alfa Romeo GTV (2020) ist in einer Roadmap für die weitere Entwicklung der Automarke bis 2022 offiziell angekündigt. Es ist das Comeback der drei Buchstaben, die zuletzt 2005 im Verkauf waren, und zugleich die Geburt eines schnittigen Bruders der ohnehin schon verführerisch gezeichneten Giulia. Damit erfüllt sich der sehnlichste Wunsch italophiler Autofans nach einem Alfa Romeo Giulia Coupé. Nun kursiert eine Illustration des Dreitürers über den Twitter-Account von alfaclub.it durch das Netz, das aber offenkundliche Unterschiede zur offiziellen Darstellung in der genannten Roadmap aufweist. Weder die Sicke, noch der Fensterverlauf oder der ausgestellte Kotflügel finden sich so auf der Werksillustration wieder. Unabhängig vom finalen Design sollen Liebhaber des klassischen GTV auf keinen Fall nicht enttäuscht werden: Dem teutonischen Dreiergespann aus BMW 4er, Audi A5 und Mercedes C-Klasse Coupé setzt der Neuling italienische Lebensfreude und betörende Linien entgegen. Die offizielle wie auch die zuvor von zwei Photoshop-Künstlern veröffentlichte Illustration zeigt einen Hecktriebler mit in die Länge gezogenen Türen, einer nach hinten versetzten B-Säule und einer breiten Spur. Pure Leidenschaft beim Design des Alfa Romeo GTV (2020) also, aber auch unter dem Blech?

Alfa Romeo Giulia QV im Video:

Giulia Coupé heißt Alfa Romeo GTV (2020)