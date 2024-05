Der ADAC hat pünktlich zur Ferienzeit 2020 einen Tunnel-Test in verschiedenen EU-Ländern durchgeführt. In einem Land ist das Ergebnis besonders ernüchternd. Das sind die Ergebnisse!

Seit 1999 führt der ADAC den Tunnel-Test durch, für 2020 haben sich die Tester 16 Straßenverkehrstunnel in Italien, Österreich und Kroatien vorgenommen. Der Hintergrund: 2019 lief die Frist für EU-Länder aus, die Tunnel auf einen sicheren Standard zu bringen. Um herauszufinden, ob die Vorgaben eingehalten werden, fuhren die Tester im Auftrag des ADAC durch Tunnel in den beiden Urlaubsländern Italien und Kroatien sowie im Transitland Österreich. Das Bewertungsschema des ADAC Tunnel-Tests 2020 ist dabei in drei Kategorien unterteilt: Prävention, Selbstrettung und Ereignisbeherrschung. Prävention meint die generelle Sicherheit im Tunnel durch gute Lichtverhältnisse oder Pannenbuchten in kurzen Abständen. Bei der Selbstrettung geht es um die Frage, wie schnell man im Notfall beispielsweise einen Notausgang findet. Und die Ereignisbeherrschung beschreibt, wie schnell Sicherheitskräfte dank Hydranten, Feuerlöschern sowie Notruftelefonen eingreifen können. Mehr zum Thema: ADAC-Stauprognose zum Wochenende

ADAC Tunnel-Test 2020: Österreich stark, Italien schwach