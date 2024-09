Mehr Power und Carbon für den RS 7

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Audi RS 7 knallt mit seinem 4,0-l-V8 serienmäßig bereits ordentlich um die Ecken. Aber wie man bei Abt weiß, geht mit dem richtigen Tuning noch mehr: Die Transformation zum Abt RS 7-S bringt nicht nur mindestens 90 PS (66 kW) mehr, sondern auch eine Menge Carbon-Bling-Bling.

Audi RS 7 Sportback und RS 7 Sportback performance teilen sich den potenten 4,0-l-V8, sind jedoch mit 600 PS (441 kW) und 630 PS (463 kW) auf unterschiedliche Spitzenleistungen getrimmt – die sich beide sehen lassen können. Doch wer einfach nicht genug bekommt, sollte bei der Tuningschmiede Abt anklopfen, die sich beide Modelle vornimmt. Nach der Verwandlung in den Abt RS 7-S drückt der Oberklasse-Audi 720 PS (530 kW) an alle vier Räder und obendrein bis zu 950 Nm anstatt 850 wie der RS 7 performance.

Wie viele der dazugewonnen Pferde dem Abt-Schalldämpfer-System entspringen, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass die vier mattschwarzen Endrohrblenden mit sage und schreibe 102 mm Durchmesser ins Auge fallen – "sportlich elegantes Design", wie Abt es nennt. Die Gewindefahrwerksfedern und Sportstabilisatoren steigern indes die Fahrdynamik. Auf Wunsch gibt es den Abt RS 7-S auch mit einem kompletten Gewindefahrwerk. Die 285/30R22-Schlappen machen es sich zudem auf gewichtsreduzierten Felgen gemütlich.

Abt RS 7-S: Tuning mit Aerodynamik-Paket & Sichtcarbon

Das Wasser dürfte Tuning-Fans auch beim Anblick der Aerodynamik-Komponenten im Munde zusammenlaufen, die allesamt aus Sichtcarbon gefertigt sind. Die Rede ist von einer Frontlippe und weiteren Akzenten in der Front, Seitenschwelleraufsätzen und einem vergleichsweise dezenten Heckspoiler. Apropos Sichtcarbon: Auch der Gangwahlhebel schimmert beim Abt RS 7-S in verlockendem Kohlefaser-Grau, optional gibt es auch Schaltwippen und weitere Blenden in Sichtcarbon.

Und zum Schluss kommen wir zum Eingemachten: Was kostet der Spaß eigentlich? Das Umbaupaket ist bei Abt mit immerhin 48.900 Euro gelistet, 5940 Euro kommen für die Montage hinzu. Um aus einem Audi RS 7 einen Abt RS 7-S machen zu können, braucht man aber logischerweise zuerst einen Audi RS 7. Der wiederum schlägt im Konfigurator mit 130.500 Euro (RS 7) beziehungsweise 137.500 Euro (RS 7 performance) zu Buche (Stand: September 2024). Auf der Haben-Seite: Abts Fünfjahresgarantie.