Aktueller Benzinpreis im Oktober 2016 (Update!)

Wie eine aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, ist der Benzinpreis an deutschen Tankstellen im Oktober 2016 wieder teurer geworden. Außerdem: Eine Studie hat jetzt ergeben, dass es sich in der Zeit von 18 bis 23 Uhr am billigsten tanken lässt.



Die Autofahrer in Deutschland müssen für ihre Tankfüllungen wieder etwas mehr bezahlen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise für den Oktober 2016 zeigt, stieg der Preis für einen Liter Super E10 seit der vergangenen Woche um 1,2 Cent auf durchschnittlich 1,304 Euro je Liter. Der Dieselpreis zog um 1,4 Cent an und liegt derzeit im Tagesmittel bei 1,110 Euro je Liter. Der Anstieg der Kraftstoffpreise ist eine Folge des höheren Ölpreises. So kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brent jetzt gut 51 Dollar – der Preis lag vor kurzem noch etwa drei Dollar darunter. Schon einen Monat zuvor hatte sich der Preis für einen Liter Kraftstoff um durchschnittlich 1,6 Cent je Liter verteuert. Außerdem hat der ADAC herausgefunden wann es sich besonders billig tanken lässt: Die günstigste Phase, um Kraftstoff zu kaufen, dauert demnach von 18 bis 23 Uhr, wobei einige Tankstellen ihre Preise schon etwas früher wieder anziehen. Bei Aral und Shell wird es beispielsweise schon um 22 Uhr teurer, während Jet erst ab 23 Uhr wieder mehr Geld für Benzin und Diesel verlangt. Besonders teuer ist das Tanken zwischen 23 und 5 Uhr nachts, danach sinken die Preise wieder, wobei sie in der Mittagszeit in der Regel noch einmal kurz angehoben werden. Im Schnitt gibt es rund zwei Preiserhöhungen sowie gut vier -senkungen pro Tag und Tankstelle. Die Preisschwankungen bei den einzelnen Anbietern unterscheiden sich jedoch enorm. So schwankt der Preis bei Jet etwa im Bereich um acht Cent, während der Sprit bei Aral oder Shell auch mal 16 Cent mehr oder weniger kostet.



Flexible Sprit-Steuer als Lösung schwankender Benzinpreise (Video):

Benzinpreis zwischen 18 und 23 Uhr am billigsten

Aufgrund der schwankenden Benzinpreise hat das Bundeswirtschaftsministerium erst kürzlich ein neues Konzept ins Gespräch gebracht, das die meisten Autofahrer entrüsten dürfte. Die Rede ist von einer flexiblen Sprit-Steuer. Das Prinzip hinter dem neuen Konzept für Abgaben an den Staat ist dabei denkbar einfach, könnte aber auch dafür sorgen, dass fallende Benzinpreise der Vergangenheit angehören. Bisher wurde Kraftstoff bei günstigeren Rohölpreisen ebenfalls billiger. Die Verbraucher hatten also einen Vorteil von niedrigen Ölpreisen. Ohne die flexible Sprit-Steuer werden sinkende Rohölkosten nicht mehr an den Verbraucher weitergegeben, da die neue Steuer den Preisverfall kompensiert. Im Klartext heißt das: Der Ölpreis könnte noch so stark variieren, der Benzinpreis bliebe stabil. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel steht hinter dem Vorschlag, schließlich könnten steigende Rohölpreise ebenfalls ausgeglichen werden. Verkehrsminister Alexander Dobrindt positioniert sich allerdings eher dagegen, da er in der Idee lediglich eine Steuererhöhung sehe.

Aktueller Benzinpreis: flexible Sprit-Steuer?

Bisher ist die flexible Sprit-Steuer ohnehin nur eine Idee, die auf keinem fundierten Konzept ruht. Momentan ist in den Benzinpreisen bereits eine Steuer von 65,45 Cent eingerechnet, bei Diesel sind es 47,04 Cent. Wann eine sogenannte "atmende Steuer" tatsächlich auf die Agenda rückt, kann noch nicht gesagt werden. Die Politiker sehen darin jedoch eine Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken. Die aktuell noch schwankenden Benzinpreise zeigen sich auch im europäischen Vergleich mit deutlichen Unterschieden. Gerade zur Urlaubssaison sind die Unterschiede in Europa momentan sehr groß. In den Niederlanden ist das Benzin auf dem Weg die 1,60 Euro pro Liter zu knacken, die Polen dagegen zahlen für die gleiche Menge nicht einmal einen Euro. Deutsche Autofahrer können sich über erneut gesunkene Benzinpreise freuen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, sank der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 2,7 Cent auf durchschnittlich 1,288 Euro. Etwas geringer fiel der Preisrückgang bei Diesel aus: Ein Liter kostet im Tagesmittel 1,096 Euro, das sind 1,4 Cent weniger. Verantwortlich für die rückläufigen Preise sind die niedrigeren Rohölnotierungen. Autofahrer, die jetzt in den Sommerurlaub aufbrechen, sollten sich über die Kraftstoffpreise im jeweiligen Urlaubsland erkundigen. Während die Spritpreise in Österreich, Kroatien oder Spanien teils erheblich niedriger sind als hierzulande, muss man in Italien und den Niederlanden mehr ausgeben. Wer als Autoreisender wo welchen Kraftstoff tanken sollte, verrät die folgende Tabelle.

Land

Benzin (Europreis pro Liter) Diesel (Europreis pro Liter) Deutschland 1,315 1,110 Dänemark 1,454 1,250 Niederlande 1,574 1,224 Belgien 1,351 1,203 Luxemburg 1,103 0,932 Frankreich 1,308 1,207 Schweiz 1,374 1,319 Österreich 1,152 1,066 Tschechien 1,099 1,037 Slowenien 1,223 1,120 Kroatien 1,189 1,099 Polen 0,956 0,876 Italien 1,554 1,398 Spanien 1,154 1,046

Diesel-Subvention auf der Kippe?

Nach dem von VW ausgelösten Abgas-Skandal planen die Umweltminister einiger Bundesländer, die Steuer auf Diesel auf das Niveau der Benzinsteuer anzuheben. Die Preisvorteile sollen dabei schrittweise abgebaut werden, fordern die Minister aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen in einem Beschlussvorschlag für die Sonder-Umweltministerkonferenz anlässlich der Abgas-Affäre. Die Beschlussvorlage der fünf Bundesländer appelliert außerdem an den Bund, Autos unter realen Bedingungen – also auf der Straße fahrend – erneut zu testen. Damit soll sichergestellt werden, dass die geltenden Emissionsbegrenzungen eingehalten werden. Die dadurch entstehenden Kosten hätten die Auto-Hersteller zu tragen. Ebenso soll die Kontrolle über Abgasprüfungen zukünftig nicht mehr durch das Kraftfahrtbundesamt erfolgen, sondern diese Kompetenz zum Umweltbundesamt wandern. Autobauer müssten sich dann höchstwahrscheinlich auf deutlich schärfere Kontrollen einstellen. Aus Bayern (BMW, Audi) und Baden-Württemberg (Mercedes, Porsche) fehlen die Unterschriften der entsprechenden Ressortchefs. Alle vier Autobauer haben einen hohen Anteil an produzierten Diesel-Fahrzeugen in ihrer Flotte. Die schweren Limousinen haben dank üppiger Motorisierung und hohem Gewicht eine entsprechend anspruchsvollen Umwelt- und Schadstoffbilanz. Pikant: Niedersachsen, in dem jeder fünfte Job des VW-Konzerns beheimatet ist, stützt die Beschlussvorlage für das Aus der Diesel-Steuersubventionen. Das Bundesland forderte den Bund auf, darzulegen, wie eine solche stufenweise Reduktion der Dieselsubvention funktionieren könnte und in welchem Zeitrahmen dies zu geschehen hätte. Ein Greenpeace-Sprecher nannte die Vorschläge eine "schallende Ohrfeige" für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und warf diesem vor, die Aufklärung des Diesel-Skandals zu verschleppen.

