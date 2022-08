Wir alle kennen dieses Geräusch beim Tanken: Wenn die Zapfpistole klackt, ist der Tank voll. So gelernt, so bekannt. Doch aufmerksame Menschen werden schon bemerkt haben, dass in diesem Moment noch lange nicht der Kraftstoff am Einfüllstutzen schwappt. Warum also nicht einfach noch weitertanken, wenn der Literpreis gerade so attraktiv ist? Das sollten Autofahrer:innen tatsächlich unterlassen, wie Expert:innen dringend raten. Der Grund ist einfach wie eindeutig, wie das Video oben erklärt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

