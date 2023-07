Wie viele Ladepunkte sind nötig, um eine konventionelle Zapfsäule an der Tankstelle zu ersetzen? Ein Rechenbeispiel verdeutlicht, wie stark die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden muss.

50 Ladepunkte nötig, um eine Zapfsäule zu ersetzen

Ferienzeit bedeutet auch Hochzeit für den Verkehr. Gerade um das Wochenende herum tummeln sich viele Urlauber:innen auf den Fernstraßen. Da wird es auch an den Tankstellen voll. Dabei fahren auch immer mehr Elektroautos auf unseren Straßen – und hier ist ein "Tankvorgang" bekanntlich nicht binnen fünf Minuten erledigt. Im Gegenteil: Selbst mit 800-Volt-Technik an der Schnellladesäule benötigen E-Autos wie der Ioniq 5 immer noch rund 20 Minuten, um zumindest auf 80 Prozent vollzuladen. Zwar fahren aktuell noch vergleichsweise wenig Elektroautos in Deutschland, doch mit dem Verbrenner-Verbot wird sich das mittel- bis langfristig ändern.

Dass die Ladeinfrastruktur dafür noch gar nicht geschaffen ist und auch perspektivisch viel zu langsam ausgebaut wird, verdeutlicht Professor Michael Bargende, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls Fahrzeugantriebe am Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart, gegenüber "Focus Online". Dazu verglich er die Leistung einer konventionellen Zapfsäule mit der einer Ladesäule. Ausgangspunkt für die Rechnung ist die Annahme, dass eine Zapfsäule etwa 35 Liter pro Minute in das Auto tankt, was einer Leistung von 18 Megawatt gleichkäme. Aufgrund des dreimal höheren Wirkungsgrades von E-Motoren würden der Leistung von 35 Litern Sprit etwa sechs Megawatt Strom gegenüberstehen. Bargende geht im Szenario von einer mittleren Ladeleistung (120 kW) aus. Dementsprechend wären 50 Ladesäulen nötig, um eine einzige konventionelle Zapfsäule zu ersetzen.

Was wäre, wenn alle E-Auto fahren? (Video):

Zu Hauptverkehrszeiten rund 600 Ladepunkte nötig!--endfragment-->!--startfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->

Hochgerechnet auf eine Tankstelle mit zwölf Zapfsäulen wären so 600 Ladepunkte nötig. Dabei müsste die Tankstelle allerdings voll ausgelastet sein, wie es aber zu den Hauptverkehrszeiten in den Ferien durchaus vorkommen kann. Realistischer sei es dennoch, von etwa 100 Ladepunkten auszugehen, um eine Tankstelle voll zu ersetzen. Inwiefern sich dieses Szenario tatsächlich anwenden lässt, sei dahingestellt. Dennoch verdeutlicht es, dass der Ausbau von Ladeinfrastruktur stärker vorangetrieben werden muss, wenn es nicht schon sehr bald lange Schlagen vor den Autobahn-Ladeplätzen geben soll.