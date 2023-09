Studierende der TU München stellten Anfang September 2023 einen neuen Weltrekord für die größte Reichweite eines Elektroautos auf. Mit einer sechstägigen Fahrt ihres Prototyps überboten sie den vorherigen Rekord um fast 1000 km.

2571 km – so weit fuhr das TUfast Eco Team der Technischen Universität München in sechs Tagen ohne ein einzigen Ladestopp in einem Flughafenhangar in München. Die Fahrt von Anfang September 2023 ist somit im Guinnessbuch als offizieller Weltrekord für die größte Reichweite eines Elektroautos gelistet. Die etwa 110 am Team beteiligten Studierenden übertrafen den geltenden Weltrekord von etwa 1609 km bereits nach vier Tagen, allerdings ließ der "muc022" genannte Prototyp noch fast 1000 weitere km zu. Bereits vor dem Reichweiten-Weltrekord hatte das Team regelmäßig an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das Elektroauto für den Reichweiten-Weltrekord

Für die Reichweiten-Rekordfahrt wurde ein Prototyp verwendet, der lediglich Platz für die steuernde Person bietet und weit von Alltagstauglichkeit oder auch nur einer Straßenzulassung entfernt ist. Die Technik ist trotzdem beeindruckend: Das Elektroauto wiegt leer lediglich 170 kg und arbeitet mit einer permanenterregten Synchronmaschine mit 0,4 kW (0,5 PS). Ein cW-Wert von 0,159 und eine im Verhältnis zur Leistung stattliche Batterie von 15,5 kWh Kapazität ermöglichten über 99 h eine Durchnittsgeschwindigkeit von etwa 26 km/h.

Zum Vergleich: Der Mercedes EQS, das windschlüpfigste Auto mit Straßenzulassung (Stand: September 2023), bringt es auf einen cW-Wert von 0,202 und leistet damit erheblich mehr Luftwiderstand. Während der wesentlich geräumigere und schwerere EQS laut kombinierter WLTP-Norm mindestens 15,8 kWh auf 100 km verbraucht, belief sich der Durchschnittsverbrauch des "muc022" während der Weltrekordfahrt auf nur 0,6 kWh.