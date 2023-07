Auf den Autokennzeichen steht "M" für München, wie wir alle wissen. Doch bald soll auch "MUC" als Münchener Kennung zugelassen werden. Wir erläutern die Hintergründe zum neuen Nummernschild.

Autos mit Zulassung in München tragen ein "M" im Kennzeichen – doch das könnte sich bald ändern. Die bayerische Landeshauptstadt hat nämlich ein Problem: zu viele Neuzulassungen von E-Autos und Krafträdern. Diese haben entweder aufgrund des "E" im Kennzeichen oder durch die geringere Schildgröße weniger Möglichkeiten, die Buchstaben und Zahlenkombination zu variieren. Zudem kommt die Tatsache, dass auch das Umland von München das "M" in Kennzeichen trägt. Das führt dazu, dass die noch freien Zeichenkombinationen bald erschöpft sein könnten. Die knappe Auswahl an freien Nummernschildern könne zudem Schwierigkeiten bei der steigenden Anzahl an Online-Zulassungen bedeuten, erklärt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) – ab 1. September 2023 dürfen alle E-Fahrzeuge auch online zugelassen werden. Die Lösung: Künftig soll auch "MUC" als Münchener Kennung zugelassen werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

München plant "MUC" als neues Nummernschild

Die neue Kennung "MUC" für München soll das "M" nicht ersetzen, sondern die Möglichkeiten der Buchstaben-Zahlen-Kombinationen erweitern. Ob künftig neue Schilder mit "MUC" zugelassen werden können, hängt jedoch noch von der Zustimmung des bayerischen Verkehrsministerium ab. Aktuell bereitet das Kreisverwaltungsreferat (KVR) einen entsprechenden Antrag vor. Sollte eine Zustimmung erfolgen, würde die Zulassung von "MUC" für Münchener Kennzeichen mit Inkrafttreten der Änderungen der Fahrzeug-Zulassungsordnung am 1. September 2023 möglich werden. Übrigens: "MUC" wird auch der "Franz Josef Strauß"-Flughafen in München abgekürzt. Und "MÜ" kam als neues Nummernschild für München nicht infrage, da dieses Kürzel schon vom Landkreis Mühldorf besetzt ist.