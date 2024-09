Darum malt L.A. seine Straßen weiß

Los Angeles und mehrere andere US-Städte färben ihre Straßen weiß. Doch was hat es damit auf sich? Die AUTO ZEITUNG klärt auf!

Im Kampf gegen extreme Hitze greifen US-Städte zu ungewöhnlichen Methoden. Los Angeles setzt auf weiße Straßen und Dächer, um der Hitze entgegenzuwirken. Weiße Beschichtungen reflektieren Sonnenlicht und senken so die Oberflächentemperatur des Asphalts. Studien zeigen, dass glatte Oberflächen so bis zu 13°C kühler bleiben. Doch die Methode hat ihre Tücken: Die Beschichtungen sind teuer und halten nicht unbegrenzt. Zudem können reflektierte Sonnenstrahlen das Gefühl der Hitze tagsüber sogar verstärken.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Sonnenschutze im Test (Video):

Kühle Beschichtungen als langfristige Strategie

Trotzdem setzen US-amerikanische Städte wie Los Angeles oder auch Phoenix (Arizona) auf helle Farben, um die Temperaturen zu senken und urbane Hitzeinseln zu vermeiden. Dabei reflektiert die Farbe die Sonneneinstrahlung tagsüber, anstatt den Asphalt aufzuheizen, der diese Wärme wiederum nachts an die Umgebung abgeben würde. Studien belegen den kühlenden Einfluss der Farbe auf die Asphalttemperatur: In den Straßen von Phoenix wurde die Oberflächentemperatur der Straßen so um bis zu 5,5°C gesenkt. Allerdings zeigte sich auch, dass der Effekt auf die Lufttemperatur über der Straße tagsüber nur minimal positiv oder sogar leicht negativ ist, was den gefühlten Effekt der Maßnahme einschränkt. Es zeigt sich, dass langfristige Lösungen zur Abkühlung der Städte komplex sind und viele Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Auch interessant:

Die Initiativen zur Anwendung hitzeabweisender Beschichtungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, US-Städte auf heiße Sommer vorzubereiten. Obwohl Herausforderungen bestehen, wie etwa die begrenzte Haltbarkeit und die Auswirkungen reflektierter Hitze, bleibt das Ziel, Städte für die Zukunft hitzeresistenter zu gestalten. Ein Problem, dass nicht nur die Vereinigten Staaten betrifft, sondern weltweit immer aktueller wird.