Die Great Ocean Road in Australien ist über 250 Kilometer lang und verläuft südlich von Melbourne. Den Anfang bildet die kleine Stadt Torquay. Dann verläuft die spektakuläre Panoramaroute entlang der Küste, unter anderem vorbei an der Felsformation "Twelve Apostels", dem Bells Beach und dem Cape Otway Leuchtturm, bis sie in Warrnambool endet. Neben den Sehenswürdigkeiten besticht die Strecke auch mit der vielfältigen Natur und dem Meerblick.

205 Kilometer mit dem Auto über 40 Koralleninseln, vorbei an tropischen Landschaften und dem offenen Meer, das ist nur in den USA möglich. Genauer gesagt im Südosten, an den Florida Keys. Zur Strecke, die den Anfang des Highway 1 markiert und an der gesamten Ostküste der USA verläuft, gehört auch die berühmte "Seven Mile Bridge".

Das englische Swindon liegt direkt an der wichtigen Ost-West-Autobahn zwischen London und Bristol, der M4. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Stadt bei vielen Autofahrenden bekannt ist. Die Attraktion: Der "Magic Roundabout", der regelmäßig für Erstaunen und ratlose Gesichter bei Autofahrer:innen sorgt. Die Verkehrsführung besteht hier aus einem großen Kreisverkehr inmitten von fünf kleinen Kreisverkehren an jeder Ausfahrt. Für Reisende aus Ländern mit Linksverkehr stellt die Durchfahrung des "Magic Roundabout" eine zusätzliche Herausforderung da. Trotz der verwirrenden Lösung soll die Verkehrslage an dieser Stelle eine nachhaltige Verbesserung erfahren haben.

Wer gerne mit dem Auto unterwegs ist, weiß natürlich auch eine schöne Straße und kuriose Strecken zu schätzen. Für die nächste Reise bieten die Top-8 der schönsten Straßen der Welt zusammengestellt von der Autovermietung SunnyCars Inspiration und Information.

Warum nicht als Reiseziel nicht einen Ort, sondern eine Straße wählen? Fantastische Streckenverläufe, atemberaubende Aussichten auf bizarre Landschaften oder einfach nur ein schönes Fotomotiv für die Daheimgebliebenen. Die Autovermietung SunnyCars hat die acht schönsten Straßen der Welt zusammengetragen, die wir in unserer Bildergalerie vorstellen. Denn wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, muss sein Fahrzeug nicht nur als Transportmittel für die Familie und deren Gepäck ansehen, sondern kann auch direkt den Weg zum Ziel machen. Sightseeing vom Auto aus ist bei Strecken wie in den Bergen Norditaliens oder an der Küste Norwegens nämlich mindestens so aufregend wie zu Fuß zwischen aufwendigen Bauten in antiken Innenstädten zu wandern, vielleicht sogar noch spannender. Denn zumindest für Fahrer:innen sind verwundene Streckenverläufe im Gebirge oder von Insel zu Insel auch fahrerisch ein unvergleichliches Erlebnis. Die Bildergalerie oben zeigt die Top-8 der schönsten und kuriosesten Straßen der Welt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

