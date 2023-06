Vielleicht müssen Falschparker:innen bald nicht mehr nur die Parkkralle fürchten, denn in den USA wurde eine ganz neue Art der Wegfahrsperre entwickelt. Die Rede ist vom sogenannten "Barnacle". Einmal angebracht, versperrt er so lange die Sicht durch die Windschutzscheibe, bis das Bußgeld entrichtet wurde. Fluchtversuche? Einfach unmöglich! Da ist es mehr als passend, dass "Barnacle" übersetzt soviel wie "lästiger" beziehungsweise "aufdringlicher Kerl" heißt. Wie die unkomplizierte Parkkrallen-Alternative im Detail funktioniert, zeigt die AUTO ZEITUNG im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

