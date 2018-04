Mit Feinschliff im Detail wertet VW das Topmodell auf. Der neue Basisdiesel erfüllt die künftige EU-5-Abgasnorm

Eckdaten PS-kW 233 PS (171 kW) Antrieb Allradantrieb, 6 Gang Automatik 0-100 km/h 8.3 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 236 km/h Preis 64.500,00€

Der im Jahr 2002 eingeführte Phaeton ist für VW das Gründerzeit-Modell in der Luxusklasse. Frühestens 2010 soll die dann auf dem Längsmotor-Baukasten der Konzernmarke Audi basierende zweite Generation an den Start gehen. Bis dahin ist der Phaeton Nummer Eins, dem im Markt die harte Konkurrenz à la Mercedes S-Klasse & Co. das Leben schwer macht, ein rollendes Statement der Wolfsburger. Es fällt überzeugend aus. Das satteste Türschließgeräusch, das man

sich vorstellen kann, zeugt vom unerschütterlichen Charakter des Aufbaus. Perfekte Verarbeitungsqualität, die beinahe hermetische Abschottung der Insassen gegen Fahrgeräusche, die bequemen, serienmäßig zwölffach elektrisch einstellbaren Vordersitze und der insgesamt gute Komfort der variabel einstellbaren Luftfederung machen den prächtigsten VW aller Zeiten zum idealen Reisewagen. Der neue Modelljahrgang ist an funkelnden LEDs zu erkennen: Die an den Unterkanten der Scheinwerfer installierten Leuchtenbänder dienen als Tagfahrlicht. Ebenfalls neu sind die Bremswegverkürzung "Front Assist", die in der gegen 2154 Euro Aufpreis lieferbaren automatischen Distanzregelung ACC enthalten ist, sowie der für 564 Euro lieferbare Spurwechsel-assistent namens "Side Assist".

Im Basismodell des grundsätzlich mit Allradantrieb ausgestatteten Top-VW arbeitet ein modifizierter Dreiliter-V6-TDI. Der um acht auf 233 PS erstarkte und derzeit noch nach Euro 4 zertifizierte Common-Rail-Diesel soll auch die für 2009 erwartete Euro-5-Norm erfüllen. Der laufruhige Sechszylinder beweist im Test gute, wenngleich keine souveränen Fahrleistungen. Immerhin bringt der Basis-Phaeton 2158 Kilo auf die Waage – gut 200 Kilo mehr als ein vergleichbarer Mercedes S 320 CDI 4Matic. Der Testverbrauch von 10,0 Liter Diesel pro 100 Kilometer beweist jedoch, wie sparsam sich das Dickschiff bewegen lässt, das dank der zupackenden und standfesten Bremsen auch sicher wieder anhält. Der Preis für all diese Pracht liegt bei 63952 Euro. Stefan Miete

Fazit





Technische Daten Motor Zylinder V6, 4 Ventile, Turbodiesel Hubraum 2967 Leistung

kW/PS

1/Min

171/233

4000 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 450

1500 U/min Kraftübertragung Getriebe 6 Gang Automatik Antrieb Allradantrieb Fahrwerk Bremsen v: innenbelüftete Scheiben

h: innenbelüftete Scheiben Bereifung v: 255/45 R 18

h: 255/45 R 18